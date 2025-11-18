2025. december 7., vasárnap

Sport

Vereség a franciáktól, de továbbjutás az elitkörbe

A bolgárok 3-0-ra megverték a Feröer-szigeteket

MH/MTI
 2025. november 18. kedd. 20:59
A magyar U19-es labdarúgó-válogatott 2-1-re kikapott Franciaországtól az Európa-bajnoki selejtezősorozat Gyirmóton rendezett minitornájának keddi játéknapján, ennek ellenére a második helyen zárt és továbbjutott az elitkörbe.

A magyar csapat a Magyarország–Franciaország U19-es labdarúgó Európa-bajnoki selejtező mérkőzés kezdete előtt a győri Alcufer Stadionban 2025. november 18-án
Fotó: MTI/Krizsán Csaba

A magyarok a franciák elleni zárótalálkozón már a szünetben kétgólos hátrányban voltak, a folytatásban viszont Németh Hunor találatával szépítettek. Az összecsapáson több gól már nem esett, miközben a bolgárok 3-0-ra megverték a Feröer-szigeteket.

A minitorna múlt szerdai nyitányán a magyar válogatott 1-1-es döntetlent játszott a bolgárokkal, majd szombaton szintén 3-0-ra nyert a Feröer-szigetek ellen, így a végelszámolásnál Magyarország és Bulgária ugyanannyi ponttal és pontosan ugyanolyan gólkülönbséggel zárt, sárga lapokból viszont a magyaroknak volt kevesebb, ennek köszönhetően a második helyen végeztek.

A 13 csoportból az első kettő és a legjobb harmadik jut az elitkörbe.

