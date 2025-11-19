Vb-selejtezők: Belgium és Ausztria is kijutott

Az osztrákok házigazdaként 1-1-es döntetlent játszottak Bosznia-Hercegovinával, így megőrizték kétpontos előnyüket a H csoport tabellájának élén keddi riválisukkal szemben, és - ahogyan a skótok is - 1998 után megint kijutottak a vb-re.

A J csoportban Belgiumnak, Észak-Macedóniának és Walesnek is volt esélye az elsőségre. Ebből a trióból a macedónok "húzták a rövidebbet", hiszen nagy meglepetésre 7-1-re kikaptak Walesben, így még a pótselejtezőről is lemaradtak. A csapatkapitány Harry Wilson mesterhármassal járult hozzá a walesi sikerhez. A belgák 7-0-ra verték Liechtensteint, így sorozatban negyedik alkalommal jutottak ki a vb-re.

Spanyolország kapott gól nélkül várta az utolsó fordulót, amelyben 2-2-es döntetlent játszott a vendég Törökországgal, így most vált hivatalossá a kijutása, ami a jobb gólkülönbsége miatt már eddig is biztos volt.

A spanyolok sorozatban a 26. olyan mérkőzésén vannak túl, amelyen nem kaptak ki a rendes játékidőben. Azóta, hogy az ibériai alakulat tavaly márciusban 1-0-ra alulmaradt Kolumbia legjobbjaival szemben barátságos meccsen, mostanáig húsz győzelmet és hat döntetlent könyvelhetett el.

Ami a tétmérkőzéseket illeti, legutóbb 2023 márciusában kaptak ki, amikor Skócia győzte le őket Európa-bajnoki selejtezőn. Azóta már 31 találkozóból áll a veretlenségi szériájuk (25 győzelem, hat döntetlen), ez pedig minden idők legjobb spanyol sorozata. A "világrekordot" Marokkó válogatottja tartja a vereség nélkül 2018 és 2022 között megvívott 38 mérkőzéssel.

Ami a világbajnoki selejtezőkön mutatott folyamatos eredményességet illeti, Spanyolország folytatta gólszerző sorozatát is: játékosai megszakítás nélkül immár 49 mérkőzésen találtak be legalább egyszer, ami a maga nemében világrekord. A Sevillában elért 2-2-es döntetlen azt is jelenti, hogy az Európa-bajnok csapat a legutóbbi 13 mérkőzésének mindegyikén legalább két gólt szerzett.

A svájciak kijutása remek gólkülönbségük miatt szintén biztos volt, és a Koszovóban elért 1-1-es döntetlennel tették azt hivatalossá.

A 12 európai csoportból az első helyezettek kijutottak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő jövő nyári világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.

Eredmények: B csoport: Svédország-Szlovénia 1-1 (0-0), Koszovó-Svájc 1-1 (0-0).

A végeredmény: 1. Svájc 14 pont, 2. Koszovó 11, 3. Szlovénia 4, 4. Svédország 2.

C csoport: Skócia-Dánia 4-2 (1-0), Fehéroroszország-Görögország 0-0.

A végeredmény: 1. Skócia 13 pont, 2. Dánia 11, 3. Görögország 7, 4. Fehéroroszország 2.

E csoport: Bulgária-Georgia 2-1 (2-0), Spanyolország-Törökország 2-2 (1-1).

A végeredmény: 1. Spanyolország 16 pont, 2. Törökország 13, 3. Georgia 3 (7-15), 4. Bulgária 3 (3-19).

H csoport: Ausztria - Bosznia-Hercegovina 1-1 (0-1), Románia-San Marino 7-1 (3-1).

A végeredmény: 1. Ausztria 19 pont, 2. Bosznia-Hercegovina 17, 3. Románia 13, 4. Ciprus 8, 5. San Marino 0.

J csoport: Wales - Észak-Macedónia 7-1 (3-1), Belgium-Liechtenstein 7-0 (3-0).

A végeredmény: 1. Belgium 18 pont, 2. Wales 16, 3. Észak-Macedónia 13, 4. Kazahsztán 8, 5. Liechtenstein 0.