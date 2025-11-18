Sport
Újabb győzelmével már biztosan nyolc között a címvédő FTC
Legközelebb december 2-án hazai környezetben az olasz Brescia ellen játszanak
A sorozatban harmadik BL-elsőségére hajtó FTC legközelebb, december 2-án hazai környezetben az olasz Brescia ellen ugrik medencébe.
Férfi BL, csoportkör, 4. forduló, C csoport:
CN Digi Oradea (romániai) - FTC-Telekom Waterpolo 5-17 (1-1, 3-3, 0-6, 1-7)
A magyar csapat gólszerzői: Vigvári Ve. 4, Nagy Ák., Manhercz 3-3, Vámos, Argiropulosz 2-2, Jansik Sz., Fekete, Di Somma 1-1
A házigazda sokáig meglepően jól tartotta magát, hiszen a nagyszünetben még döntetlen volt az állás. Innentől kezdve azonban a Ferencváros mind védekezésben, mind támadásban sebességet váltott, a harmadik és a negyedik negyedet is hat góllal nyerte meg, úgy, hogy riválisa az egyetlen újabb találatát 25 másodperccel a befejezés előtt szerezte.