Számolgatni előzetesen felesleges

Bánhidi Ákos, a Nemzeti Sporthíradó vendége volt ahol beszámolt arról, hogy a gyorskorcsolyázók jól állnak az olimpiai kvóták megszerzése szempontjából

A szakember az M4 Sport Nemzeti Sporthíradó című műsorának keddi adásában úgy fogalmazott, a sportág kvótaszerző rendszere „rendkívül bonyolult”, a férfiaknál majdnem 90, a nőknél nagyjából 60 sportoló verseng az indulási jogokért.

„A mi legjobb eredményeink a 10. és 20. hely közöttiek, 1000 és 1500 méteren mind a férfiaknál, mind pedig a nőknél kettő-kettő kvóta megszerzésére van így nagy esélyünk, illetve 500 méteren még a nőknél van egy induló helyünk és egy további lehetőségünk. Azt lehet mondani, hogy a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázás őrzi azt a helyét a világban, hogy közvetlenül a legjobbak mögött van” – jelentette ki Bánhidi.

Az ágazati igazgató szerint a hétvégén Gdanskban, egy héttel később pedig a hollandiai Dordrechtben sorra kerülő világkupa-versenyeken a női váltónak jó lenne elődöntőig jutnia és onnan legalább a B döntőbe kerülnie, ha ugyanis ez sikerül, akkor a csapat kvótát érő pozícióban zárhat.

„Természetesen a kizárás elkerülésére nagyon figyelnünk kell, az ugyanis hátra sorolhat minket, de ez nem az a sportág, ahol el lehet engedni a kemény küzdelmet” – mondta a szakember.

Bánhidi Ákos beszélt róla, hogy a súlyos sérüléséből lábadozó, a jövő februári téli olimpiát kihagyni kényszerülő Jászapáti Petra indulása esetén az ötkarikás játékokon is éremért léphetne jégre a női váltó, így viszont a pontszerző helyezés olyan eredmény lenne, amellyel meg kellene elégedni. Elárulta, Jászapáti folyamatosan a csapat mellett tartózkodik, s „az ő személyiségének megfelelően ahol csak tud, segít”.

Az ágazati igazgató úgy vélte, a férfi váltó esetében van szükség „a legtöbb szerencsefaktorra”, a rangsorban közvetlenül a magyarok előtt álló válogatottak ugyanis nagyon erős ellenfelek. Bánhidi ugyanakkor azt mondta, „benne van a fiúkban” a kvótaszerzés lehetősége, a vegyes váltók szempontjából pedig úgy fogalmazott, „jól állunk”, mert a magyarok nemcsak a mögöttük lévő riválisoknál, de néhány előttük lévőnél is jobbak.

Ami a nagypályás gyorskorcsolyázókat illeti, a tavaly júliusban honosított Kim Minszokról az ágazati igazgató azt nyilatkozta, esetében alapvető elvárás, hogy kijut az olimpiára, mivel egy háromszoros ötkarikás érmes versenyzőről van szó.

„Nem kétséges, hogy ott lesz az olimpián, és úgy gondolom, joggal reménykedhetünk abban, hogy a második világkupa-állomáson el tudja érni a negyedik-ötödik helyet, onnan pedig már csak egy apró lépés, hogy dobogó közelébe kerüljön” – mondta a hétvégén sorra kerülő calgary-i vk-viadalra utalva Bánhidi.