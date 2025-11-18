Ollózós és félpályás góllal parádéztak a skótok

Skócia hazai pályán egészen drámai fordulatokkal tarkított mérkőzésen 4–2-re nyert Dánia ellen a világbajnoki selejtező B-csoportjának utolsó fordulójában, így a skótok megnyerték a csoportot és kijutottak a 2026-os világbajnokságra, míg Rasmus Höjlundék pótselejtezőn vívhatják ki a vb-részvételt - tudósított az nso.hu.

A C-csoportban az eddigi első Dánia egy ponttal előzte meg az utolsó forduló előtt házigazdáját, Skóciát, azaz a skótoknak mindenképp nyerniük kellett a vb-kvalifikációhoz, míg az északiaknak egy pont is elég lett volna ehhez. A házigazda viszont parádés góllal kezdett, Scott McTominay a harmadik percben egy jobboldali beadás után ollózott Kasper Schmeichel kapujába 10 méterről. A korai gól után azonban a meccset a dánok irányították, Rasmus Höjlund gólját szabálytalansága miatt elvették, a skótok dolgát pedig nehezítette, hogy elvesztették a gólpasszt adó Ben Gannon-Doakot, akit hordágyon hagyta el a játékteret. Hiába tartotta nyomás alatt a skót kaput Dánia, a szünetig nem tudott egyenlíteni.

A második félidő elején mégis összejött az egyenlítés a vendégeknek, amikor Andrew Robertson buktatta Gustav Isaksent a 16-os sarkán, a megítélt büntetőt pedig egy másik korábbi Manchester United-játékos, Rasmus Höjlund váltotta gólra. Ekkor pedig a dánok álltak kijutásra. Ugyanakkor percekkel később bajba kerültek, amikor Rasmus Kristensen kapta meg második sárga lapját, az pedig piros. Ennek ellenére a következő percekben is inkább a dánoknak akadtak helyzeteik, de az utolsó tíz perc előtt egy bal oldali szöglet után Lawrence Shankland révén ismét Skócia vezetett és állt a csoport élére – nem sokáig. Négy perccel később már egy jelenlegi „vörös ördög” Patrick Dorgu talált be, visszatéve Dániát a csoport első helyére.

A mérkőzésben azonban volt még fordulat, a 93. percben Kieran Tierney szűk húsz méterről tekert a dán kapu jobb alsó sarkába, sőt, a 99. percben Kenny McLean a felező vonaláról bevette a kint álló Schmeichel kapuját megnyerve a meccset és a csoportot a skótoknak, akik 28 év után lehetnek ott ismét a világbajnokságon, míg a dánokra pótselejtező vár márciusban.

A biztos csoportharmadik Görögország Zalaegerszegen lépett pályára Fehéroroszország ellen. A tét nélküli mérkőzésen nem erőltették meg magukat a felek, nem is született gól.