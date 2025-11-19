Kikapott a Fradi

Nagy Bence, az FTC (j) és Olle Forsell Schefvert, a Melsungen játékosa a férfi kézilabda Európa Liga csoportkörében játszott FTC-Green Collect-MT Melsungen mérkőzésen az Érd Arénában 2025. november 18-én

A hónapok óta sérülésektől sújtott német csapatból tíz játékos, a Ferencváros keretéből pedig Tóth Péter, Prainer Viktor, Lékai Máté és Győri Mátyás is hiányzott, ezért a 12 mezőnyjátékos között Csörgő Kristóf az irányító-, Ancsin Gábor a jobbátlövő poszton maradt egyedül.

Egy héttel ezelőtt a Melsungen 33-27-re győzte le az FTC-t, utána mindkét csapat döntetlent játszott a bajnokságban, előbbi a Hannover, utóbbi a Budai Farkasok ellen.

A bemutatásnál a vendégek három magyar válogatott kézilabdázója legalább akkora tapsot kapott, mint a zöld-fehérek játékosai. Palasics Kristóf kezdett a német kapuban, és nem volt könnyű dolga, mivel csapata létszámfölényes támadásokat vezetett, vagyis minden alkalommal le kellett futnia a cserepadhoz, majd vissza. A túloldalon poszttársa, Győri Kristóf a védések mellett gólt is lőtt az üresen maradt német hálóba, részben ennek is köszönhetően 5-3-ra az FTC vezetett.

Palasics sem maradt adós a védésekkel, miután "elkapta a fonalat", egy 4-0-s sorozattal fordított csapata, de hiányzóik ellenére nagy kedvvel játszottak a házigazdák is, így továbbra is élvezetes volt a meccs és szoros az állás.

A Ferencváros egyre pontatlanabbá vált támadásban és négy perccel az első félidő vége előtt először került háromgólos hátrányba, a szünetben pedig 10-14 volt az állás. A második félidőben a Melsungen magabiztosan őrizte, sőt növelte is előnyét. Sipos Adriánt a meccs háromnegyedénél a pályán ápolták, majd le kellett cserélni, mert szerencsétlenül ért földet és a derekára érkezett. Bő tíz perccel a vége előtt mindkét oldalon kapust cseréltek. A hajrában az FTC visszakapaszkodott mínusz háromra, de az egyenlítésre nem volt esélye.

Nagy Bence hat, Ancsin Gábor öt, Füzi Dániel négy góllal, Borbély Ádám öt, Győri Kristóf hat védéssel zárt. A túloldalon Sadou N'Tanzi öt, Uladziszlau Kules négy, Sipos Adrián találattal, Palasics Kristóf tíz, Bartucz László négy védéssel járult hozzá a sikerhez.

Az egy győzelemmel és három vereséggel álló FTC egy hét múlva a portugál Benficát, a négy sikerrel listavezető Melsungen pedig a svéd HF Karlskronát fogadja. A második csoportkörbe az első két helyezett jut.