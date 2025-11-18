Keresztes Krisztián meghálálná a Dundee Unitedtől kapott bizalmat

A 25 éves játékos az M1 aktuális csatornának elmondta, a skót városban minden a labdarúgás körül forog, ő pedig igyekszik minél kiegyensúlyozottabb játékkal meghálálni a kapott bizalmat.

"Úgy gondolom, a teljesítményem alapján van esély arra, hogy előbb-utóbb felfigyeljenek rám. Egyelőre azonban szeretnék lépésről lépésre haladni, így az első cél, hogy a Dundee véglegesítse az átigazolásomat, utána lehet nagyobb dolgokban gondolkodni" - mondta a védő, aki jelenleg a Nyíregyháza Spartacus kölcsönjátékosaként szerepel a skót együttesnél.

Hozzátette, amikor a Dundee-tól megkeresték, már jelezték, hogy nem csak egy évig szeretnének vele dolgozni, Keresztes szerint ugyanakkor ez "nem biztos, hogy összejön".

Kiemelte, ha minden nap és minden héten ugyanúgy tud teljesíteni, ahogy az elmúlt időszakban, akkor a jövőben akár a magyar válogatottnál is számításba veheti őt Marco Rossi szövetségi kapitány.

A Dundee United 11 forduló alatt szerzett 14 pontjával jelenleg hetedik a 12 csapatos skót élvonalban, Keresztes - aki mindössze 22 magyar első osztályú összecsapással a háta mögött szerződött külföldre - minden mérkőzést végigjátszott.