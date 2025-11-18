Írország ellen zárja az évet a magyar női-labdarúgó válogatott

Szarvas Alexandra együttese jövő hétfőtől december 3-ig a spanyolországi Marbellán edzőtáborozik és az összetartás alatt csap majd össze az írekkel. A szövetségi kapitány két újoncot is meghívott a keretbe: Tankó Rékát a Puskás Akadémiából és Sinka Napsugárt a Hoffenheimből.

„Az idei év utolsó edzőtáborában szeretnék olyan játékosoknak lehetőséget adni, akik legutóbb nem voltak velünk. Szeretném, hogy minden olyan játékos megmutathassa magát, aki számításba jöhet a jövő évi világbajnoki selejtezőmérkőzéseken. Hívtam visszatérőket, újoncokat, és bár vannak még mérkőzések a válogatott időszak előtt, bízom benne, hogy minden meghívott játékosra számíthatok” – mondta a magyar szövetség honlapján Szarvas Alexandra.

A tréner hozzátette, az októberi edzőtáborban a támadójátékra fektették a hangsúlyt, a két legutóbbi mérkőzésen pedig ebből sok olyan dolgot viszontlátott a pályán, amelyeket gyakoroltak.

„A mostani edzőtáborban a védekezésünkön szeretnénk csiszolni, ehhez megfelelő ellenfél az ír válogatott, amely most jutott fel az A ligába és magasabb játékerőt képvisel nálunk. Ezen felül továbbra is kiemelt szerepet kap a csapategység fejlesztése” – nyilatkozott a szövetségi kapitány.

A magyar férfi labdarúgó-válogatott is Írország ellen zárta az évet, vasárnap 3-2-es vereséget szenvedett világbajnoki selejtezőn, így lemaradt a pótselejtezőről.

A magyar női válogatott kerete:

kapusok: Lauren Brzykcy (Pitea IF), Tankó Réka (Puskás Akadémia FC), Terestyényi Anna (Újpest FC)

mezőnyjátéksok: Csányi Diána (SKN St. Pölten), Csiki Anna (West Ham United), Csiszár Henrietta (FC Internazionale Milano), Fördős Beatrix (1.FC Nürnberg), Kaján Zsanett (Parma Calcio 1913), Kovács Laura (ETO FC Győr), Mayer Zsófia (Puskás Akadémia FC), Nagy Fanni (SKN St. Pölten), Nagy Virág (OH Leuven), Németh Hanna (SV Werder Bremen), Palakovics Laura (Puskás Akadémia FC), Pápai Emőke (SV Werder Bremen), Papp Luca (VfL Wolfsburg), Pulins Brigitta (SCR Altach), Pusztai Sára (OH Leuven), Savanya Csilla (SV Werder Bremen), Sinka Napsugár (TSG 1899 Hoffenheim), Süle Dóra (ETO FC Győr), Szabó Viktória (FC Como Women), Vincze Borbála (FC Zürich)