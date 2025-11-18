2025. december 7., vasárnap

Alcaraz visszalépett

Nem fog játszik a bolognai fináléban

MH/ MTI
 2025. november 18. kedd. 13:32
A világelső Carlos Alcaraz a keddi nyitónapon visszalépett a tenisz Davis Kupa bolognai nyolcas döntőjétől.

Alcaraz visszalépett
Carlos Alcaraz lábsérülése miatt visszalépett a tenisz Davis Kupa bolognai nyolcas döntőjétől
Fotó: Marco BERTORELLO / AFP

A 22 évesen már hatszoros Grand Slam-bajnok sztár a közösségi oldalán jelentette be, hogy a torinói ATP-világbajnokságon a címvédő Jannik Sinner ellen vasárnap elvesztett döntőben lábsérülést szenvedett, így nem vállalja a játékot hazája válogatottjában. A spanyolok csütörtök reggel vívják DK-negyeddöntőjüket a csehek ellen.

A kétszeres ATP-világbajnok Sinner még októberben közölte, hogy a vb után már a következő idényre készül, aztán pénteken a világranglistán kilencedik Lorenzo Musetti is lemondta a szereplést a házigazda és címvédő olasz válogatottban.

A Davis Kupa nyolcas döntője vasárnapig tart Bolognában. A magyarok az osztrákoktól Debrecenben elszenvedett 3-2-es vereséggel lemaradtak az évzáró viadalról, melynek negyeddöntőiben olasz-osztrák, francia-belga, spanyol-cseh és argentin-német párharcokat rendeznek.

