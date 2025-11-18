Milánó 2026: Jövő héten rendezik a szánkósok tesztversenyét

November 27-30-ig rendezik meg a februári milánói-cortinai téli olimpia szánkószámának tesztversenyét. A hivatalos kabalafigurák, Tina (b) és a téli paralimpiai játékok szóvivője, Milo a Milano Cortina 2026 sportfaluban nyitásra készen várják a sportolókat

A létesítményt már március elején kipróbálhatták a szánkósok mellett a bob- és szkeletonversenyzők is. Akkor a szervezők a pálya kialakításáról és biztonságáról pozitív visszajelzéseket kaptak, most viszont élesben tesztelik a jégteknőt, a fogadó épületeket, szinte mindent a közlekedést és parkolást is beleértve.

Dwight Bell, a Nemzetközi Szánkó Szövetség főtitkára az olimpiai honlapon elmondta, hogy mindennel nagyon meg vannak elégedve, a vártnál is jobbat kaptak.

A cortinai pályát a fenntarthatóság jegyében építették újjá. Zöldtetős szerkezettel és a legmodernebb glikol alapú hűtőrendszerrel rendelkezik, így környezetbarát, és közben biztosítani képes az állandó jégviszonyokat.