Már 34 válogatott helye biztos a foci vb-n

A hollandok is kijutottak

MH/MTI
 2025. november 18. kedd. 6:39
A házigazda Egyesült Államok, Kanada és Mexikó mellett a hétfőn kijutott német és holland válogatottal együtt már 34 együttes biztosította részvételét a jövő évi, 48 csapatos labdarúgó-világbajnokságon.

Hollandia lett a vb harmincnegyedik biztos résztvevője
Fotó: JOHN THYS / AFP

A 2026-os labdarúgó-vb biztos résztvevői: Afrika (9 hely+1 interkontinentális pótselejtező): Marokkó, Tunézia, Egyiptom, Algéria, Ghána, Zöld-foki Köztársaság, Dél-afrikai Köztársaság, Elefántcsontpart, Szenegál

Ázsia (8+1): Japán, Jordánia, Irán, Koreai Köztársaság, Üzbegisztán, Ausztrália, Katar, Szaúd-Arábia

Dél-Amerika (6+1): Argentína, Ecuador, Brazília, Uruguay, Paraguay, Kolumbia

Európa (16+0): Anglia, Franciaország, Horvátország, Portugália, Norvégia, Németország, Hollandia

Észak- és Közép-Amerika (6+2): Egyesült Államok (rendezőként), Kanada (rendezőként), Mexikó (rendezőként) Óceánia (1+1): Új-Zéland.

