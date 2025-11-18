Sport
Már 34 válogatott helye biztos a foci vb-n
A hollandok is kijutottak
A 2026-os labdarúgó-vb biztos résztvevői: Afrika (9 hely+1 interkontinentális pótselejtező): Marokkó, Tunézia, Egyiptom, Algéria, Ghána, Zöld-foki Köztársaság, Dél-afrikai Köztársaság, Elefántcsontpart, Szenegál
Ázsia (8+1): Japán, Jordánia, Irán, Koreai Köztársaság, Üzbegisztán, Ausztrália, Katar, Szaúd-Arábia
Dél-Amerika (6+1): Argentína, Ecuador, Brazília, Uruguay, Paraguay, Kolumbia
Európa (16+0): Anglia, Franciaország, Horvátország, Portugália, Norvégia, Németország, Hollandia
Észak- és Közép-Amerika (6+2): Egyesült Államok (rendezőként), Kanada (rendezőként), Mexikó (rendezőként) Óceánia (1+1): Új-Zéland.