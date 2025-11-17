Gulyás Michelle: a szezonrajtra készen állok majd

Megkezdte az edzéseket, és véleménye szerint a jövő évi szezonrajtra készen áll majd Gulyás Michelle olimpiai bajnok öttusázó.

Az UTE kiválósága az M1 aktuális csatornának elmondta, nehezen viselte, hogy pont a legjobb formájában sérült meg, de talán szüksége volt egy nagyobb pihenőre.

"Októberben megkezdtem a felkészülést, jelenleg az alapozás zajlik, és ismét motivált vagyok. Akkor volt a legrosszabb, amikor semmit sem tudtam csinálni. Mostanra már szinte százszázalékos a könyököm, jól bírja a terhelést. Tudat alatt még kicsit féltem, de remélem, ez a versenyidőszakra elmúlik, ez szerencsére jövőre kicsit később, márciusban kezdődik meg" - jelentette ki a 25 éves sportoló.

Beszélt arról is, hogy gyorsan fejlődik a mezőny az akadálypályás számban, és sérülése miatt azon aggódott, hogy lemarad a többiektől a kihagyás miatt.

"A szezonkezdetre készen állok majd. Az a célom, hogy jövőre több versenyen induljak, de erről bővebbet majd egy hónappal a rajt előtt tudok mondani" - fejtette ki Gulyás Michelle hozzátéve, a 2027-es budapesti világbajnokság tökéletes helyszín lesz a Los Angeles-i olimpia előtt, és nagyon szeret hazai környezetben versenyezni.