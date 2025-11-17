2025. december 7., vasárnap

Előd

Emlékgálával tisztelegtek Békessy Béla emléke előtt

150 éve született a kardvívás legendája

MH/ MTI
 2025. november 17. hétfő. 20:57
A debreceni Aranybika Szállóban emlékgálával tisztelegtek Békessy Béla olimpiai ezüstérmes kardozó előtt, a vívó születésének 150. évfordulója, illetve a róla elnevezett Békessy Béla Vívóklub fennállásának 30. évfordulója alkalmából.

Emlékgálával tisztelegtek Békessy Béla emléke előtt
Jutalmazták a vívóklub jelenlegi legjobbját, a párbajtőröző Nagy Blankát (b)
Fotó: Facebook/Hungarian Fencing Federation / Magyar Vívó Szövetség

Az esemény fővédnöke Schmitt Pál, korábbi köztársasági elnök, olimpiai bajnok, a Nemzet Sportolója volt, védnökei pedig Papp László, Debrecen polgármestere, és Csampa Zsolt, a Magyar Vívó Szövetség elnöke. A gálán megjelentek a magyar vívósport nagyjai, mások mellett a Nemzet Sportolója, Dömölky Lídia, valamint az olimpiai bronzérmes és paralimpiai bajnok Szekeres Pál is.

Az eseményen Csampa Zsolt mondott köszöntőt és jutalmazták a vívóklub jelenlegi legjobbját, a csapatban felnőtt Európa-bajnoki ezüstérmes, kadet világbajnok és junior vb-ezüstérmes párbajtőrözőt, Nagy Blankát.

A debreceni születésű Békessy Béla (1875–1916) hatszoros magyar bajnok és az 1912-es stockholmi olimpián ezüstérmet nyert. Az olasz Italo Santelli tanítványa katonai szolgálata során szerzett sebesülése következtében hunyt el az első világháború során.

