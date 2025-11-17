Sport
„Egy vb-vel tartozunk nektek és magunknak!”
Szoboszlai Dominik a vasárnapi mérkőzésről
„Fáj, mert nagyon akartuk! Nemcsak magunkért, hanem értetek is” – üzent az Instagramon a csapatkapitány a szurkolóknak, akik „mindig mellettünk álltok, és a világ végére is elkísérnétek minket.”
Hangsúlyozta: amellett, hogy sajnálja, hogy nem sikerült, egyúttal „végtelenül büszke” minden játékosra, stábtagra és edzőre.
„Imádok magyarnak lenni, még akkor is, amikor az élet próbára tesz. Egyszer minden részlet a helyére kerül majd, ezért dolgozunk újra és újra. Ti is, mi is” – fejtette ki.
„Egy vb-vel tartozunk nektek és magunknak!” – emelte ki a Liverpool futballistája, hozzátéve: a munka újra elkezdődött.
A magyar válogatott harmadik lett a csoportjában Portugália és Írország mögött, és sorozatban tizedszer maradt le a vb-ről.