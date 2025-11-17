2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

„Egy vb-vel tartozunk nektek és magunknak!”

Szoboszlai Dominik a vasárnapi mérkőzésről

MH/ MTI
 2025. november 17. hétfő. 17:06
Megosztás

„Egy vb-vel tartozunk nektek és magunknak!” – írta Szoboszlai Dominik a közösségi médiában hétfőn azt követően, hogy a magyar labdarúgó-válogatott vasárnap az írektől hazai pályán elszenvedett 3-2-es vereséggel lemaradt a jövő évi világbajnokságról.

„Egy vb-vel tartozunk nektek és magunknak!”
A világbajnoki részvétel elszállt, Szoboszlai Dominik lelke összetört
Fotó: MH/Török Péter

„Fáj, mert nagyon akartuk! Nemcsak magunkért, hanem értetek is” – üzent az Instagramon a csapatkapitány a szurkolóknak, akik „mindig mellettünk álltok, és a világ végére is elkísérnétek minket.”

Hangsúlyozta: amellett, hogy sajnálja, hogy nem sikerült, egyúttal „végtelenül büszke” minden játékosra, stábtagra és edzőre.

„Imádok magyarnak lenni, még akkor is, amikor az élet próbára tesz. Egyszer minden részlet a helyére kerül majd, ezért dolgozunk újra és újra. Ti is, mi is” – fejtette ki.

„Egy vb-vel tartozunk nektek és magunknak!” – emelte ki a Liverpool futballistája, hozzátéve: a munka újra elkezdődött.

A magyar válogatott harmadik lett a csoportjában Portugália és Írország mögött, és sorozatban tizedszer maradt le a vb-ről.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink