Ebben az idényben már nem léphet pályára!

Sérülést szenvedett a MOL Esztergom korábbi válogatott kézilabdázója

 2025. november 17. hétfő. 17:29
Ebben az idényben már nem léphet pályára sérülése miatt Szöllősi-Zácsik Szandra, a MOL Esztergom korábbi válogatott kézilabdázója.

Szöllősi-Zácsik Szandra, a MOL Esztergom korábbi válogatott kézilabdázója
Fotó: AFP/Fabrice Coffrini

A királyvárosi együttes közösségi oldala hétfőn délután számolt be róla, hogy a Crvena zvezda elleni Európa-liga-selejtező párharc első, hazai találkozóján megsérült irányító-átlövőnél az orvosi vizsgálatok elülső keresztszalag-szakadást állapítottak meg, az operáció elkerülhetetlen, így ebben a szezonban már nem léphet pályára.

A Ferencvárostól érkezett Szöllősi-Zácsik 2023 szeptemberétől hosszú időt hagyott ki ugyancsak keresztszalag-sérülés miatt.

Az Esztergom a Crvena zvezda elleni párharccal mutatkozott be a nemzetközi kupaporondon és kettős győzelemmel harcolta ki a csoportkörbe jutást. A bajnokságban pillanatnyilag a negyedik helyen áll az elmúlt idény bronzérmese, a Magyar Kupában pedig az Alba Fehérvár ellen harcolhatja ki a továbbjutást a nyolcaddöntőből – ám már a 35 esztendős Szöllősi-Zácsik nélkül.

