A norvégok idegenben is simán legyőzték az olaszokat

Az I csoport rangadóján a norvég válogatott 4-1-re nyert vendégként az olasz csapat ellen a jövő évi labdarúgó-világbajnokság európai selejtezőjének utolsó fordulójában.

Nem adtak esélyt a norvégok az olaszoknak sem

A skandinávok az összes eddigi mérkőzésüket megnyerték, az olaszok viszont éppen az északiaktól szenvedték el egyetlen vereségüket, mégpedig június 6-án Oslóban, ahol 3-0-ra maradtak alul. A norvégok plusz 29-es, az olaszok plusz 12-es gólkülönbséggel kezdték a vasárnapi, római összecsapást, amelynek így már nem volt valós tétje.

A hazaiak - még zuhogó esőben - Francesco Pio Esposito révén a 11. percben előnybe kerültek, a norvégok viszont a második félidőben komoly fölénybe kerültek, és simán fordítottak: előbb Antonio Nusa lőtt a hazai kapu bal oldalába, majd Erling Haaland szerzett két gólt egy percen belül, végül pedig Jörgen Strand Larsen is betalált. Haaland 16 találattal zárta a selejtező sorozatot.

Norvégia 1998 után vehet részt ismét világbajnokságon. Az olaszok második helyezettként pótselejtezőben harcolhatják a vb-szereplést.

Európai vb-selejtezők, 6. (utolsó) forduló: I csoport: Olaszország-Norvégia 1-4 (1-0), Izrael-Moldova 4-1 (1-1).

A csoport végeredménye: 1. (és kijutott) Norvégia 24 pont, 2. (és pótselejtezős) Olaszország 18, 3. Izrael 12, 4. Észtország 4, 5. Moldova 1.

Korábban: D csoport: Ukrajna-Izland 2-0 (0-0), Azerbajdzsán-Franciaország 1-3 (1-3).

A csoport végeredménye: 1. (és kijutott) Franciaország 16 pont, 2. (és pótselejtezős) Ukrajna 10, 3. Izland 7, 4. Azerbajdzsán 1

F csoport: MAGYARORSZÁG-Írország 2-3 (2-1), Portugália-Örményország 9-1 (5-1).

A csoport végeredménye: 1. PORTUGÁLIA 6 4 1 1 20- 7 13 pont - kijutott 2. Írország 6 3 1 2 9- 7 10 - pótselejtezős 3. Magyarország 6 2 2 2 11-10 8 4. Örményország 6 1 - 5 3-19 3.

K csoport: Szerbia-Lettország 2-1 (0-1), Albánia-Anglia 0-2 (0-0).

A csoport végeredménye: 1. (és kijutott) Anglia 24 pont, 2. (és pótselejtezős) Albánia 14, 3. Szerbia 13, 4. Lettország 5, 5. Andorra 1.