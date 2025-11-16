Rossi: nehéz most a jövőre gondolni

Marco Rossi szövetségi kapitánynak - saját bevallása szerint - nehéz jelenleg a jövőre gondolnia, miután a magyar labdarúgó-válogatott utolsó pillanatban kapott góllal 3-2-es vereséget szenvedett a vendég ír csapattól világbajnoki selejtezőmérkőzésen, így a csoport harmadik helyén végzett és sorozatban tizedszer maradt le vb-ről.

„Nagyon nehéz jelen pillanatban... Nekem személyesen is nehéz most a jövőre gondolni. Óriási szomorúság ez, nem találom a szavakat. Nagyon sajnálom. Nem azt érdemeltük, hogy ebből az összecsapásból vesztesen távozzunk, megint a hosszabbításban kaptunk gólt, ahogy Írországban is” - mondta keserűen a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető. „A szünetben a 2-1-es vezetésünknél azt mondtam a játékosoknak, hogy próbálják berúgni a harmadik gólt, ennek megfelelően sok helyzetet ki tudtunk alakítani a folytatásban is, de a helyzetkihasználásban ma kudarcot vallottunk”.

A 61 éves tréner az MTI érdeklődésére úgy fogalmazott, nehéz megmondani, hogy lélektani, mentális vagy fizikális oka volt annak, hogy a hat meccsből álló vb-selejtezősorozatban háromszor a hajrában, ezen belül kétszer a hosszabbításban kapott góllal maradt alul, vagy vesztett pontokat a nemzeti együttes. Úgy vélte, a magyar csapat jó, de nem fenomén, ezúttal pedig a szerencse sem állt mellé.

„Nem ezt érdemelte sem a csapat, sem a szurkolók, sem az ország. Semmiért nem tudok szemrehányást tenni a játékosoknak. Majd a vezetőséggel is értékeljük, milyen irányba haladjunk tovább, mert ez most olyan helyzet, hogy tisztázni kell, milyen irányba induljunk” - mondta Rossi, aki megjegyezte, a drámai kudarc ellenére sem áll fenn a közösség szétesésének veszélye, mert négy éve novemberben már esélyük sem volt a kvalifikációra, és akkor is felálltak, most pedig csak az utolsó utáni pillanatban buktak el. „Amikor újra kell indulni, akkor újra fogunk indulni, ez a szakmánk”.

Rossi szerint a válogatott játékában nem voltak problémák, azt is tudták, hogy a fizikálisan erősebb ellenfél a végén ívelgetni fog, ahogy azt Dublinban is tette. A mesterhármasával a meccs hősévé előlépő Troy Parrottot úgy jellemezte, hogy az „ilyen lopott gólok nagy mestere”.

„Ma valószínűleg jobban játszottak a magyarok, főleg az első félidőben, de a mi játékosaink végig hittek magukban, nem adták fel. Most kifizetődött a kockázat, amit a végén vállaltunk azzal, hogy már három csatárral játszottunk. Nem szoktam kiemelni egyes játékosokat, de kivételt kell tennem Parrott esetében, mert három napja Portugália ellen kétszer, ma Magyarországon háromszor volt eredményes” - mondta a szigetországiak izlandi szakembere, Heimir Hallgrímsson, aki szerint a magyarok a végén a vesztükre húzták az időt.

Az írek elleni vereséggel csoportjában a harmadik helyen végzett a magyar válogatott, így biztosan nem lesz ott az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő jövő évi világbajnokságon. A nemzeti együttes legközelebb barátságos mérkőzéseket játszik márciusban, mivel lemaradt a pótselejtezőről.



Csányi Sándor: talán megérdemeltük volna a pótselejtezőt

Csányi Sándor csalódottan vette tudomásul, hogy a magyar labdarúgó-válogatott 3-2-re kikapott Írországtól világbajnoki selejtezőmérkőzésen, mert a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke szerint talán megérdemelte volna, hogy pótselejtezőt játszhasson.

A 72 éves sportvezető bő egy órával a lefújás után is könnyes szemmel nyilatkozott, de három rövid mondat után elérzékenyülve távozott.

„Nagyon reménykedtem, hogy legalább a pótselejtezőt elérjük. Talán meg is érdemeltük volna. A végén nagyon hiányzott a koncentráció” - értékelt letörten Csányi Sándor.

Az írek elleni vereséggel csoportjában a harmadik helyen végzett a magyar válogatott, így biztosan nem lesz ott a jövő évi Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő világbajnokságon.

Dibusz Dénes: kilencvenöt percig megoldottuk a feladatot

A magyar labdarúgó-válogatott a 96. percben kapott góllal 3-2-es vereséget szenvedett Írországtól világbajnoki selejtezőmérkőzésen, de a kapus Dibusz Dénes szerint a csapat előtte megoldotta a feladatát.

A Ferencváros 35 éves hálóőre leginkább a harmadik kapott gólról beszélt a vasárnapi mérkőzést követően.

„Willi Orbán és Varga Barnabás is ugrott a labdáért, de az ír játékos elfejelte” - elevenítette fel a sorsdöntő találat előzményeit. „Éppen a támadójuk elé pattant, én igyekeztem kivetődni, mert úgy éreztem, odaérhetek. Sajnos a csatáruk elrúgta a kezem mellett.”

A vereséggel a magyar válogatott lemarad az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő jövő évi világbajnokságról, pedig a döntetlennel a pótselejtezőt jelentő második helyen végzett volna csoportjában.

„Úgy nézett ki, kihúzzuk döntetlennel, a harmadik gól előtt sikerült felszabadítani, és megúsztunk néhány helyzetet is, erre jön egy ilyen dráma a végén” - tette hozzá Dibusz, aki elmondta még, az írek egyenlítése után sem érezte, hogy baj lehet, mert játékostársai rendre hatástalanították a beívelt labdákat. „Kilencvenöt percig megoldottuk a feladatot”.

A kapus a mérkőzés napján töltötte be 35. életévét, ünneplésről persze szó sem esett.

„Nem igazán jók ezek a születésnapok, a mostani vereség előtt tavaly a hollandoktól kaptunk négyet, és Szalai Ádámmal a kispadnál történtekre is mindenki emlékszik. Két éve a bolgárok ellen a kilencvennyolcadik percben szerzett góllal viszont kijutottunk az Európa-bajnokságra” - fogalmazott.

Az írekkel szembeni mérkőzés negyedik percében Lukács Dániel szerzett vezetést a magyar válogatottnak.

„Jobban örültem volna, ha nyerünk, és nem szerzek gólt” - kezdte az ötödik válogatott mérkőzésén másodszor eredményes csatár. „Szomorú vagyok, nehéz bármit is mondani, de mindenki nagyon csalódott. Ami pedig az öltözőben elhangzott a mérkőzés után, azt nem szeretném elmondani.”

A Puskás Akadémia 29 éves csatárát a 63. percben lecserélte Marco Rossi szövetségi kapitány.

„Nem tudom, miért döntött így, nem éreztem magam fáradtnak, és nem kértem a cserét” - tette hozzá.

A nemzeti együttes legközelebb barátságos mérkőzéseket játszik márciusban, mivel lemaradt a pótselejtezőről.