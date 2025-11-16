Sport
Fölényes portugál győzelem és kijutás
Portóban a hazaiak gyorsan vezetéshez jutottak, bal oldali szabadrúgásnál a védés után kapufáról kipattanó labdát Renátó Veiga a hálóba fejelte. Váratlanul összejött az egyenlítés az örményeknek, mert jobb oldali akció végén, Eduard Spertsyan közelről pofozta a kapuba a laposan érkező labdát. A portugálok azonban ezt követően már a szünetig "lerendezték" a mérkőzést. Előbb Goncalo Ramos csapott le egy rossz hazaadásra és a kapust kicselezve passzolt a hálóba, majd Joao neves előbb pontos passzolgatás után a 16-oson kívülről lőtte ki a jobb alsó sarkot aztán, nagyszerű szabadrúgással növelte csapata előnyét, végül pedig Bruno Fernandes büntetőből volt eredményes. A csoportelsőség gyakorlatilag eldőlt. A második félidőben folytatódott a hazai gólparádé, Fernandes, Neves és Francisco Conceicao jóvoltából.
A portugálok szeptember elején 5-0-ra nyertek Örményországban.
A magyarok pár pillanattal később az utolsó pillanatban bukták el a pótselejtezőt.
Európai vb-selejtezők, F csoport, 6. (utolsó) forduló:
Portugália-Örményország 9-1 (5-1)
gól: Veiga (7.), Ramos (28.), J. Neves (30., 41., 81.), Fernandes (45+3., 11-esből, 52., 72., 11-esből), F. Conceicao (92.), illetve Szpertszjan (18.)
korábban:
MAGYARORSZÁG-Írország 2-3 (2-1)
gól: Lukács (3.), Varga B. (37.), illetve Parrott (15., 11-esből, 80., 96.)
A csoport állása:
1. PORTUGÁLIA 6 4 1 1 20- 7 13 pont - kijutott
2. Írország 6 3 1 2 9- 7 10 - pótselejtezős
3. Magyarország 6 2 2 2 11-10 8
4. Örményország 6 1 - 5 3-19 3
Korábbi eredmények:
1. forduló (szeptember 6.):
Örményország-Portugália 0-5 (0-3)
Írország-MAGYARORSZÁG 2-2 (0-2)
2. forduló (szeptember 9.):
Örményország-Írország 2-1 (1-0)
MAGYARORSZÁG-Portugália 2-3 (1-1)
3. forduló (október 11.):
Portugália-Írország 1-0 (0-0)
MAGYARORSZÁG-Örményország 2-0 (0-0)
4. forduló (október 14.):
Írország-Örményország 1-0 (0-0)
Portugália-MAGYARORSZÁG 2-2 (2-1)
5. forduló (november 13.):
Örményország-MAGYARORSZÁG 1-0 (1-0)
Írország-Portugália 2-0 (2-0)