Fölényes portugál győzelem és kijutás

A portugálok esélyeshez méltóan fölényesen, 9-1-re nyertek a vendég örmények ellen a jövő évi labdarúgó-világbajnokság magyar érdekeltségű csoportjának vasárnapi utolsó fordulójában, ezzel az élen végeztek az F jelű négyesben, így kijutottak az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő vb-re. A magyarok drámai végjátékban kikaptak az írektől, és csak harmadikok lettek.

Portóban a hazaiak gyorsan vezetéshez jutottak, bal oldali szabadrúgásnál a védés után kapufáról kipattanó labdát Renátó Veiga a hálóba fejelte. Váratlanul összejött az egyenlítés az örményeknek, mert jobb oldali akció végén, Eduard Spertsyan közelről pofozta a kapuba a laposan érkező labdát. A portugálok azonban ezt követően már a szünetig "lerendezték" a mérkőzést. Előbb Goncalo Ramos csapott le egy rossz hazaadásra és a kapust kicselezve passzolt a hálóba, majd Joao neves előbb pontos passzolgatás után a 16-oson kívülről lőtte ki a jobb alsó sarkot aztán, nagyszerű szabadrúgással növelte csapata előnyét, végül pedig Bruno Fernandes büntetőből volt eredményes. A csoportelsőség gyakorlatilag eldőlt. A második félidőben folytatódott a hazai gólparádé, Fernandes, Neves és Francisco Conceicao jóvoltából.

A portugálok szeptember elején 5-0-ra nyertek Örményországban.

A magyarok pár pillanattal később az utolsó pillanatban bukták el a pótselejtezőt.