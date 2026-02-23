Oroszország-Ukrajna
Kevés az ukrán katona a fronton
A harkivi régióban a legnagyobb a probléma
„Az ukrán parancsnokság a pozícióin tapasztalható katasztrofális személyzeti hiányt azzal próbálja kompenzálni, hogy drónokat telepít elektronikus hadviselési rendszerének részeként” – mondta az ügynökség egyik forrása.
Az „Octava” és a „Damba” telepítésével, ahogy Vlagyimir Putyin elnök fogalmazott, a hadsereg sikeresen végrehajtja a Harkiv régióval határos biztonsági védőzóna létrehozásának feladatát.
A „Nyugat” és az „Észak” csapatcsoportok ebben a régióban működnek. Az előbbi az ukrán fegyveres erők személyi állományát is megsemmisíti a donyecki népköztársaságban, míg az utóbbi a Szumi régióbsn teszi ugyanezt.
Az elmúlt 24 órában az ukrán erők akár 430 katonát, egy M113-as páncélozott szállító járművet, két páncélozott harcjárművet, 14 járművet, két radarállomást és számos raktárt is vesztettek a felelősségi körzetükben.