Az ukrán parancsnokság drónok és elektronikus hadviselés aktív alkalmazásával próbálja kompenzálni a harkivi szektorban tapasztalható katonahiányt – idézte az orosz biztonsági erők közleményét a RIA Novosztyi .

Kevés az ukrán katona a fronton - Képünkön a 156. dandár gyalogos katonái Harkiv megyében, Ukrajnában - Illusztráció

„Az ukrán parancsnokság a pozícióin tapasztalható katasztrofális személyzeti hiányt azzal próbálja kompenzálni, hogy drónokat telepít elektronikus hadviselési rendszerének részeként” – mondta az ügynökség egyik forrása.

Az „Octava” és a „Damba” telepítésével, ahogy Vlagyimir Putyin elnök fogalmazott, a hadsereg sikeresen végrehajtja a Harkiv régióval határos biztonsági védőzóna létrehozásának feladatát.

A „Nyugat” és az „Észak” csapatcsoportok ebben a régióban működnek. Az előbbi az ukrán fegyveres erők személyi állományát is megsemmisíti a donyecki népköztársaságban, míg az utóbbi a Szumi régióbsn teszi ugyanezt.

Az elmúlt 24 órában az ukrán erők akár 430 katonát, egy M113-as páncélozott szállító járművet, két páncélozott harcjárművet, 14 járművet, két radarállomást és számos raktárt is vesztettek a felelősségi körzetükben.