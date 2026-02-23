Oroszország-Ukrajna
Egy ukrajnai kávézóból rángatták ki, majd a frontra vitték
Kíméletlenül erőszakosak az ukrán sorozótisztek
A közösségi médiában terjedő felvételen a toborzó egy kávézóba rontott be, majd egy férfit erővel magával vitt.
Egyenruhás emberek pisztollyal fenyegetve kivitték a férfit a kávézóból, és betették egy autóba – írták a videóhoz.
A felvétel pontosan hol készült, egyelőre nem ismert, egy másik videóról azonban már tudni lehet, hogy Luck városában rögzítették. A felvételen az látszik, hogy három vagy négy toborzó próbál egy férfit betuszkolni egy autóba. A kényszersorozás újabb áldozata hiába küzd, a túlerővel szemben esélye sincs.
Egyre több katonai szakértő hívja fel a figyelmet arra, hogy bár Oroszország veszteségei is jelentősek, Ukrajna fronton jelentkező létszámhiánya már szinte áthidalhatatlannak látszik. Elemzések szerint minden további nap, ameddig elhúzódik a felőrlő háború, az orosz fél helyzetét erősíti, miközben Ukrajna egy teljes férfi nemzedéket veszít el egy olyan konfliktusban, amelyben sokak szerint eleve rendkívül korlátozottak voltak a győzelmi esélyei.