Zelenszkij új uniós tengeri szankciókat sürget

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra kérte az Európai Uniót, hogy a következő szankciós csomagba vegyék fel az orosz hajókhoz kapcsolódó tengeri szolgáltatások tilalmát is – közölte az RBK–Ukrajina .

Az államfő hangsúlyozta: Kijev azt várja, hogy az új uniós intézkedések valódi nyomást gyakoroljanak Oroszországra, és ténylegesen korlátozzák a háború finanszírozását. Ennek részeként „be kellene tiltani a tengeri szolgáltatásokat azon hajók számára, amelyeket Oroszország használ”. Szerinte ez jelentős ösztönző lehetne Moszkva számára, hogy a háború helyett a diplomácia felé mozduljon el.

Zelenszkij emlékeztetett: Ukrajna már 225 olyan hajókapitányt helyezett szankciós listára, akik orosz olajat szállítanak. Decemberben Kijev közel 700, az úgynevezett „árnyékflottához” tartozó tankert sújtott korlátozásokkal. Ezek a hajók – gyakran más államok zászlaja alatt – a szankciók megkerülését szolgálják.

Az ukrán elnök jelezte: az ország fokozatosan globálissá kívánja tenni azokat a korlátozásokat, amelyek mindenkit érintenének, aki segít Oroszországnak bevételekhez jutni a háború folytatásához.

Az RBK–Ukrajina felidézi, hogy az EU 20. szankciós csomagjáról egyelőre nincs megállapodás. A Reuters szerint az uniós nagykövetek február 20-án nem tudtak egyezségre jutni, ugyanakkor újabb egyeztetés várható a külügyminiszterek február 23-i találkozója előtt.

A Bloomberg arról írt, hogy Görögország és Málta ellenzi azt a javaslatot, amely a jelenlegi árplafon helyett a szállítási szolgáltatások tilalmával szigorítaná az orosz olajexport korlátozását. Magyarország is vétózni fog, amíg nem indul újra az olajszállítás a Barátság-vezetéken.

