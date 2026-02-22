Ukrajna rakétavédelmi szövetséget akar az EU-val

Mihajlo Fedorov védelmi miniszter egy videókonferencián az E5-csoport – Franciaország, Németország, Olaszország, Lengyelország és az Egyesült Királyság – tárcavezetőivel egyeztetett. A megbeszélésen hangsúlyozta: az európai védelmi iparnak sürgősen növelnie kell gyártási kapacitásait a ballisztikus fenyegetések elleni rendszerek terén, mivel a jelenlegi volumen „kritikusan alacsony”.

Fedorov szerint Ukrajna saját megoldásokat is fejleszt, ugyanakkor mélyebb európai együttműködésre van szükség. Külön kitért a PURL-programra, amely lehetővé teszi, hogy Kijev folyamatosan jusson PAC-3 rakétákhoz a Patriot légvédelmi rendszerekhez. A miniszter megköszönte partnereinek – köztük Boris Pistorius német védelmi miniszternek – a gyors szállításokat, kiemelve, hogy a megállapodások órákon belüli végrehajtása követendő példa.

A tárcavezető az orosz bevételek korlátozását célzó lépésekről is beszélt. Jelezte: Ukrajna az EU-val közösen készít elő intézkedéseket az úgynevezett „árnyékflotta” ellen, amely az orosz olajexport szankcióinak megkerülését szolgálja.

Fedorov hangsúlyozta az európai hitelek hatékony felhasználásának fontosságát is, mondván: ezeknek az eszközöknek a háború sikeres lezárását kell szolgálniuk. Az RBK–Ukrajina emlékeztet arra is, hogy Ukrajna a „Ramstein” formátum reformján dolgozik annak érdekében, hogy a partnerek katonai támogatása kiszámíthatóbbá és hosszú távon fenntarthatóbbá váljon.