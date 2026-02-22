2026. február 22., vasárnap

Előd

EUR 379.08 Ft
USD 322.13 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Oroszország-Ukrajna

Ukrajna rakétavédelmi szövetséget akar az EU-val

MH
 2026. február 22. vasárnap. 20:03
Megosztás

Ukrajna európai technológiai összefogást kezdeményez a ballisztikus rakéták elleni védelem megerősítésére – közölte az RBK-Ukrajina.

Ukrajna rakétavédelmi szövetséget akar az EU-val
Képünk illusztráció
Fotó: Biosphoto via AFP/Nicolas Defaux

Mihajlo Fedorov védelmi miniszter egy videókonferencián az E5-csoport – Franciaország, Németország, Olaszország, Lengyelország és az Egyesült Királyság – tárcavezetőivel egyeztetett. A megbeszélésen hangsúlyozta: az európai védelmi iparnak sürgősen növelnie kell gyártási kapacitásait a ballisztikus fenyegetések elleni rendszerek terén, mivel a jelenlegi volumen „kritikusan alacsony”.

Fedorov szerint Ukrajna saját megoldásokat is fejleszt, ugyanakkor mélyebb európai együttműködésre van szükség. Külön kitért a PURL-programra, amely lehetővé teszi, hogy Kijev folyamatosan jusson PAC-3 rakétákhoz a Patriot légvédelmi rendszerekhez. A miniszter megköszönte partnereinek – köztük Boris Pistorius német védelmi miniszternek – a gyors szállításokat, kiemelve, hogy a megállapodások órákon belüli végrehajtása követendő példa.

A tárcavezető az orosz bevételek korlátozását célzó lépésekről is beszélt. Jelezte: Ukrajna az EU-val közösen készít elő intézkedéseket az úgynevezett „árnyékflotta” ellen, amely az orosz olajexport szankcióinak megkerülését szolgálja.

Fedorov hangsúlyozta az európai hitelek hatékony felhasználásának fontosságát is, mondván: ezeknek az eszközöknek a háború sikeres lezárását kell szolgálniuk. Az RBK–Ukrajina emlékeztet arra is, hogy Ukrajna a „Ramstein” formátum reformján dolgozik annak érdekében, hogy a partnerek katonai támogatása kiszámíthatóbbá és hosszú távon fenntarthatóbbá váljon.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink