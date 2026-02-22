2026. február 22., vasárnap

Előd

Oroszország-Ukrajna

The Times: Ukrajna hátrányban a fronton

MH
 2026. február 22. vasárnap. 19:42
Ukrajna a legtöbb frontszakaszon létszámban és fegyverzetben is alulmarad Oroszországgal szemben – írta a The Times nyugati hírszerzési adatokra és független megfigyelőkre hivatkozva.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek lassan elfogy a regimentje
Fotó: AFP/Ukrainian Presidential Press Service/Handout

Egy ukrán tiszt a lapnak azt mondta: Moszkva „technikai, műveleti és stratégiai szinten is teljes mértékben kihasználja” előnyeit, különösen a légi fölény és a taktikai ballisztikus rakéták terén. Hozzátette, hogy az ukrán hadsereg létszámhiánya korlátozza a műveleti képességeket, több drónpilótára és gyalogsági fedezetre lenne szükség. Egy magas rangú NATO-katonai forrás szerint a helyzet megfordításához legalább 250 ezer további ukrán katona és jelentősen erősebb fegyverzet kellene.

Vlagyimir Putyin 2025 decemberében azt állította, hogy az orosz hadsereg tartja a stratégiai kezdeményezést, és az ukrán erőknek alig maradt tartalékuk. Közben a NATO egyik vezető parancsnoka, Pierre Vandier admirá­lis arra figyelmeztetett, hogy Oroszország gyorsabban alkalmazkodik a modern hadviseléshez.

A lap korábban arról is írt, hogy Moszkva előnybe került a drónversenyben, különösen a közepes hatótávolságú FPV-eszközök gyártásában és alkalmazásában.

