Terrorakciók Lembergben

Szombatról vasárnapra virradó éjjel robbanások megöltek egy rendőrnőt és legalább 15 embert megsebesítettek Lembergben (Lviv), Ukrajna északnyugati részén, a polgármester szerint, aki „terrorcselekménynek” minősítette az esetet.

A mentőszolgálat a helyszínen, miután a robbanások megöltek egy rendőrnőt és megsebesítettek több embert Lembergben, Ukrajnában

A regionális ügyészség szerint a rendőröket éjfél után fél órával riasztották egy betörés miatt egy üzletbe a lengyel határ közelében, a fronttól távol eső város központjában. A járőr megérkezésekor robbanás hallatszott, majd egy második csapat érkezésekor újabb robbanás következett – közölte ugyanaz a forrás, amely egy 23 éves rendőrnő haláláról is beszámolt.

„Ez egyértelműen terrorcselekmény” – nyilatkozta Andrij Szadovij polgármester egy közösségi médiában közzétett videóban. „Jelenleg tizenöt embert ápolnak, közülük néhányan nagyon súlyos állapotban vannak. Egy rendőrnő meghalt”.

A hatóságok által nyilvánosságra hozott fényképfelvételeken üzletek betört kirakatai voltak láthatók.