Szirszkij: A háború nem jutott patthelyzetbe

Az ukrán fegyveres erők főparancsnoka, Olekszandr Szirszkij szerint az ukrajnai háború nem jutott katonai zsákutcába. Az RBK–Ukrajina beszámolója szerint legfrissebb interjújában úgy fogalmazott: 2025-ben a területek továbbra is „kézről kézre jártak”, a harcok pedig szárazföldön, levegőben és tengeren egyaránt folytak. „Ma már nem lehet kizárólag szárazföldi háborúról beszélni” – hangsúlyozta.

A főparancsnok szerint kulcsfontosságú tényező Oroszország veszteségeinek alakulása. Elmondása alapján 2025-ben először fordult elő, hogy az orosz hadsereg összesített veszteségei – halottak és sebesültek – meghaladták az éves toborzás mértékét. Miközben Moszkva 406 ezer embert mozgósított vagy hívott be, a veszteségek száma megközelítőleg 418 ezer fő volt.

Szirszkij elismerte, hogy 2025 rendkívül nehéz év volt Ukrajna számára, ugyanakkor a védelmi erőknek sikerült feltartóztatniuk az orosz előrenyomulást, különösen a Pokrovszk környéki szakaszon, és helyenként támadó műveleteket is végrehajtottak. Kiemelte a Dobropillja térségében és Kupjanszk környékén indított akciókat, amelyek – állítása szerint – cáfolták Vlagyimir Putyin azon kijelentését, miszerint az orosz erők elfoglalták volna a várost.

A főparancsnok külön kitért a jelenleg zajló tárgyalásokra is. Mint mondta, feladata a diplomáciai egyeztetések lezárultáig az, hogy a harctéren megakadályozza az orosz csapatok mély betörését az ukrán védelmi állásokba, és lehetőség szerint felszabadítson további területeket. „Ez biztosíthatja a tisztességes tárgyalásokat, amelyek igazságos békéhez vezetnek” – fogalmazott.

Az RBK–Ukrajina emlékeztet arra is, hogy február 17–18-án Genfben újabb háromoldalú egyeztetésre került sor Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével. A katonai kérdésekben – különösen a tűzszünet technikai működését illetően – bizonyos előrelépés történt, ugyanakkor a politikai dimenzió a beszámolók szerint elakadt, részben az orosz delegációt vezető Vlagyimir Megyinszkij álláspontja miatt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a tárgyalások után jelezte: a Donbasz kérdésében nem született megállapodás, ugyanakkor tíz napon belül újabb fordulóra kerülhet sor Genfben. Az államfő arról is beszélt, hogy az amerikai fél érzékelte a korlátozott előrelépést, és a következő egyeztetések előkészítéséről tárgyalt Rusztem Umerovval.