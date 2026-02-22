Orosz éjszakai csapás: rakéták és „Cirkonok”

Oroszország február 22-én éjjel kombinált drón- és rakétatámadást hajtott végre Ukrajna ellen, összesen 345 légi eszközt bevetve – közölte az Rbk Ukrajina az ukrán légierő Telegram-csatornájára és Volodimir Zelenszkij elnökre hivatkozva.

A támadás során négy „Cirkon” hajóelhárító rakétát, 22 Iszkander-M/S–400 típusú ballisztikus rakétát, 18 H–101-es manőverező robotrepülőgépet, valamint közel 300 drónt, köztük mintegy 200 Sahid típusút indítottak. A fő célpontok Kijev és térsége, valamint Odessza, Kirovohrad és Poltava régiók voltak.

Az ukrán légvédelem közlése szerint reggel 10 óráig 307 eszközt – 33 rakétát és 274 drónt – semmisítettek vagy térítettek el. Ugyanakkor 14 rakéta és 23 drón célba talált 14 helyszínen, öt további helyen pedig lelőtt eszközök roncsai csapódtak be.

Zelenszkij szerint a fő cél az energetikai infrastruktúra volt, de lakóépületek és vasúti létesítmények is megrongálódtak. A Kijev megyei Fasztiv körzetben egy ember meghalt, nyolcan – köztük egy gyermek – megsérültek. Az elnök hangsúlyozta: a héten Oroszország több mint 1300 drónt, 1400 irányított bombát és 96 rakétát vetett be, ezért sürgette az ukrán légvédelem további megerősítését, különösen a ballisztikus fenyegetés ellen.