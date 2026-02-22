Lavrov: az európaiak „az előszobában ültek”

Az európai országok képviselői nem vettek részt a genfi ukrajnai tárgyalásokon – mondta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Kommerszant beszámolója szerint.

Lavrov úgy fogalmazott: az európaiak „valahol az előszobában ültek, kávét ittak”, és legfeljebb egymással beszélgettek. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője február 19-én szintén kétségbe vonta az európai részvétel célszerűségét, mondván: „hangulatukat tekintve” nem tudnának hozzájárulni a békefolyamathoz.

Az orosz–ukrán–amerikai háromoldalú konzultációkat február 17–18-án tartották a genfi InterContinental szállodában. A Reuters szerint több európai delegáció is jelen volt a városban, de nem kapcsolódott be az egyeztetésekbe. Az orosz küldöttséget vezető Vlagyimir Megyinszkij a tárgyalásokat nehéznek, de üzletszerűnek nevezte.