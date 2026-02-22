2026. február 22., vasárnap

Előd

EUR 379.08 Ft
USD 322.13 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Oroszország-Ukrajna

Lavrov: az európaiak „az előszobában ültek”

MH
 2026. február 22. vasárnap. 15:07
Megosztás

Az európai országok képviselői nem vettek részt a genfi ukrajnai tárgyalásokon – mondta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Kommerszant beszámolója szerint.

Lavrov: az európaiak „az előszobában ültek”
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter
Fotó: AFP/Russian Foreign Ministry/Handout

Lavrov úgy fogalmazott: az európaiak „valahol az előszobában ültek, kávét ittak”, és legfeljebb egymással beszélgettek. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője február 19-én szintén kétségbe vonta az európai részvétel célszerűségét, mondván: „hangulatukat tekintve” nem tudnának hozzájárulni a békefolyamathoz.

Az orosz–ukrán–amerikai háromoldalú konzultációkat február 17–18-án tartották a genfi InterContinental szállodában. A Reuters szerint több európai delegáció is jelen volt a városban, de nem kapcsolódott be az egyeztetésekbe. Az orosz küldöttséget vezető Vlagyimir Megyinszkij a tárgyalásokat nehéznek, de üzletszerűnek nevezte.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink