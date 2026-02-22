Erősen korlátoznák, ki indulhat az ukrán választásokon

Az RBK–Ukrajina beszámolója szerint a Legfelsőbb Tanácsban olyan törvénymódosításon dolgoznak, amely lehetővé tenné, hogy a háború utáni választásokon kiszűrjék azokat, aki „oroszpártiak”.

Tamila Taseva, a belső menekültekkel és a megszállt területekkel foglalkozó parlamenti albizottság vezetője egy munkacsoport-ülésen jelezte: radikális változtatások készülnek a választási jogszabályokban annak érdekében, hogy a jövőben ne kerülhessenek hatalmi pozícióba olyan személyek, akik „segítették az agresszort”.

A tervezet szerint minden jelöltnek hivatalosan nyilatkoznia kellene az esetleges orosz kapcsolatairól. A kötelező deklaráció kiterjedne többek között az orosz forrásból származó kampányfinanszírozásra, az Oroszországban vagy a megszálló hatóságok javára végzett gazdasági tevékenységre, az orosz közigazgatási szervekben vállalt munkára, a megszálló erőkkel való együttműködésre, illetve az agresszor médiájában folytatott „propagandatevékenységre”. De nem indulhatna az sem, aki korábban olyan párt színeiben politizált, amelyet utóbb betiltottak.

Amennyiben egy jelölt eltitkolna ilyen kapcsolatokat, az igazságügyi minisztérium egy külön bizottságon keresztül bírósághoz fordulhatna. Ha a titkolózás bizonyítást nyer, a központi választási bizottság azonnal törölné a jelölt regisztrációját.

Mem indulhatnának továbbá azok, akiket szándékos bűncselekmény vagy nemzetközi bűntett miatt elítéltek, illetve akik ilyen ügyekben gyanúsítottként szerepelnek.

Taseva elismerte: a választhatóság korlátozása érzékeny kérdés, ezért a „együttműködés” jogi definíciójának pontosnak és alkotmányosnak kell lennie. A cél – hangsúlyozta – az, hogy különbséget tegyenek azok között, akik a megszállás alatt kényszerből próbáltak túlélni, és azok között, akik tudatosan segítették az ukrán államiság elleni tevékenységet.