Az Ukrán Fegyveres Erők (AFU) drónjainak a Krasznodar területén történt támadása következtében egy helyi lakos megsebesült. Az eseményeket a Telegram csatornáján jelentette a regionális műveleti központ.

Az áldozat nevét nem hozták nyilvánosságra. A helyszínen minden szükséges orvosi ellátást kapott.

Az ukrán drónok támadása a Seversky kerületben található Ilsky falura esett. A támadás megrongált magánházakat, kerítéseket, tetőt és az épületek ablakait. A térségben okozott károkat jelenleg is vizsgálják. Az önkormányzat közigazgatása segítséget kíván nyújtani a lakosoknak az ingatlanok helyreállításában.

Február 21-én éjjel az APU több tucat drónt bocsátott ki az orosz régiókban. Az orosz légvédelmi erők összesen 77 drónt lőttek le – közölte az orosz védelmi minisztérium. A drónok jelentős részét a Krasznodar terület felett semmisítették meg – írta meg a Lenta.ru.