2026. február 21., szombat

Előd

EUR 379.08 Ft
USD 322.13 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Oroszország-Ukrajna

Ukrán támadás az orosz régió ellen

Házak, kerítések sérültek, ablakok törtek be, egy ember meghalt

MH
 2026. február 21. szombat. 14:40
Megosztás

Az Ukrán Fegyveres Erők (AFU) drónjainak a Krasznodar területén történt támadása következtében egy helyi lakos megsebesült. Az eseményeket a Telegram csatornáján jelentette a regionális műveleti központ.

Ukrán támadás az orosz régió ellen
Ukrán drónok bevetésre indulnak
Fotó: NurPhoto via AFP/Dmytro Smolienko

Az áldozat nevét nem hozták nyilvánosságra. A helyszínen minden szükséges orvosi ellátást kapott.

Az ukrán drónok támadása a Seversky kerületben található Ilsky falura esett. A támadás megrongált magánházakat, kerítéseket, tetőt és az épületek ablakait. A térségben okozott károkat jelenleg is vizsgálják. Az önkormányzat közigazgatása segítséget kíván nyújtani a lakosoknak az ingatlanok helyreállításában.

Február 21-én éjjel az APU több tucat drónt bocsátott ki az orosz régiókban. Az orosz légvédelmi erők összesen 77 drónt lőttek le – közölte az orosz védelmi minisztérium. A drónok jelentős részét a Krasznodar terület felett semmisítették meg – írta meg a Lenta.ru.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink