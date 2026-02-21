Újabb három évvel nyújtaná el Zelenszkij a háborút

Újabb három év. Ennyivel nyújtaná el Zelenszkij a háborút. Újabb százezrek halála, értelmetlen szenvedés, felmérhetetlen károk és újabb három év, amely beláthatatlan veszélyeket hordoz Európa békéjére nézve – írta közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

A Wall Street Journal újságírója szivárogtatta ki annak a belső megbeszélésnek a tartalmát, melyen az ukrán elnök a legközelebbi kollégáit tájékoztatta a háború elhúzódásáról. Zelenszkij nem akar tárgyalni, és felszólította az ukrán vezetést, hogy ki kell dolgozni egy tervet arra, hogy Ukrajna még legalább három évig folytatni tudja a háborút.

Nekünk ebben a helyzetben Magyarország békéje és biztonsága a legfontosabb. Az európai vezetők eldöntötték, hogy háborúba mennek Ukrajna oldalán, ezért nekünk mindent meg kell tennünk, hogy a háborúpárti európai vezetők ne tudjanak minket belerántani a konfliktusba, ne velünk fizettessék meg a háború költségeit, ne mi finanszírozzuk Ukrajna működését, és ne fizessenek a magyarok magasabb energiaárakat a háború miatt.

Ehhez egyetlen út vezet: ha Magyarországon egységes háborúellenes társadalmi kiállást tudunk felmutatni, és áprilisban olyan kormányt választunk, amely megkérdőjelezhetetlenül a béke és a magyar érdek oldalán áll, szembe tud szállni az európai háborús tervekkel, és nemet tud mondani Brüsszelnek – írta a Facebookon Orbán Balázs.