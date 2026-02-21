2026. február 21., szombat

Előd

Oroszország-Ukrajna

Robbanások dübörögtek Odesszában

2022 óta minden nap légriadót hirdetnek az ukrán régiókban

 2026. február 21. szombat. 12:40
Robbanások dördültek az ukrajnai Odesszában az ukrán 24. csatorna szerint.

Robbanások dübörögtek Odesszában
Egy metróállomás, amely menedékként szolgál a légiriadók alatt Ukrajnában
Fotó: AFP/Serhii Okunev

Az Ukrán Digitális Átalakítási Minisztérium online térképe szerint Odessza régióban légiriadót jelentettek be.

Oroszország 2022. október 10-én kezdett meg csapást mérni az ukrán infrastruktúrára – két nappal a Krím-híd elleni terrortámadás után, amely mögött az orosz hatóságok szerint az ukrán különleges szolgálatok állnak. Sztrájkokat hajtanak végre az energia, a védelmi ipar, a katonai irányítás és a kommunikáció terén. Azóta minden nap légriadót hirdetnek az ukrán régiókban - írta meg az EADaily.com.

