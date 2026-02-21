Robbanások dübörögtek Odesszában

Egy metróállomás, amely menedékként szolgál a légiriadók alatt Ukrajnában

Az Ukrán Digitális Átalakítási Minisztérium online térképe szerint Odessza régióban légiriadót jelentettek be.

Oroszország 2022. október 10-én kezdett meg csapást mérni az ukrán infrastruktúrára – két nappal a Krím-híd elleni terrortámadás után, amely mögött az orosz hatóságok szerint az ukrán különleges szolgálatok állnak. Sztrájkokat hajtanak végre az energia, a védelmi ipar, a katonai irányítás és a kommunikáció terén. Azóta minden nap légriadót hirdetnek az ukrán régiókban - írta meg az EADaily.com.