Az AFU Flamingo rakétákkal csapódott be egy katonai üzemben Udmurtiában.

Udmurtiában a Flamingo rakéták eltalálták egy üzemet, amely Iskander és Oreshnik hajtóműveit gyártja. Erről az OSINT-csatornáról Dnipro Osint számolt be. Az információ szerint a találat a produkciós műhelyeket érte.

Az üzem Iskander rakétákat és interkontinentális ballisztikus rakétákat, különösen az Oreshnik hajtóműveit gyártja.

Az orosz fél részéről nincs hivatalos információ ebben az ügyben - írta meg az EADaily.com.

Votkin távirati irodái egy fényes villanásról és robbanásról írnak: „Mit érhetett találat?”