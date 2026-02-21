2026. február 22., vasárnap

Előd

EUR 379.08 Ft
USD 322.13 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Oroszország-Ukrajna

Flamingo rakéták találtak el egy üzemet

Később nyilvánosságra hozták: a vállalat az Oreshnik hajtóműveit gyártja

MH
 2026. február 21. szombat. 23:34
Megosztás

Az AFU Flamingo rakétákkal csapódott be egy katonai üzemben Udmurtiában.

Flamingo rakéták találtak el egy üzemet
A Flamingo, nagy hatótávolságú cirkálórakéta indítása
Fotó: AFP/Handout/ZN.UA

Udmurtiában a Flamingo rakéták eltalálták egy üzemet, amely Iskander és Oreshnik hajtóműveit gyártja. Erről az OSINT-csatornáról Dnipro Osint számolt be. Az információ szerint a találat a produkciós műhelyeket érte.

Az üzem Iskander rakétákat és interkontinentális ballisztikus rakétákat, különösen az Oreshnik hajtóműveit gyártja.

Az orosz fél részéről nincs hivatalos információ ebben az ügyben - írta meg az EADaily.com.

Votkin távirati irodái egy fényes villanásról és robbanásról írnak: „Mit érhetett találat?”

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink