Oroszország-Ukrajna
Flamingo rakéták találtak el egy üzemet
Később nyilvánosságra hozták: a vállalat az Oreshnik hajtóműveit gyártja
A Flamingo, nagy hatótávolságú cirkálórakéta indítása
Fotó: AFP/Handout/ZN.UA
Udmurtiában a Flamingo rakéták eltalálták egy üzemet, amely Iskander és Oreshnik hajtóműveit gyártja. Erről az OSINT-csatornáról Dnipro Osint számolt be. Az információ szerint a találat a produkciós műhelyeket érte.
Az üzem Iskander rakétákat és interkontinentális ballisztikus rakétákat, különösen az Oreshnik hajtóműveit gyártja.
Az orosz fél részéről nincs hivatalos információ ebben az ügyben - írta meg az EADaily.com.
Votkin távirati irodái egy fényes villanásról és robbanásról írnak: „Mit érhetett találat?”