Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) állítása szerint az ukrán katonai egységek és hírszerző ügynökségek képesek gyorsan megszerezni a Telegram üzenetküldő platformon megosztott információkat, és azokat katonai célokra felhasználni.

Az ügynökség közleménye szerint elemzései azt mutatják, hogy a Telegramon közzétett adatokhoz az ukrán erők „a lehető legrövidebb időn belül” hozzáférhetnek és feldolgozhatják azokat, ami lehetővé teszi számukra a pozíciók, mozgások és egyéb operatív részletek azonosítását.

Az FSZB szerint a megállapítások a konfliktusövezetben a platform használatának figyelemmel kísérése során gyűjtött „megbízható információkon” alapulnak.

Az FSZB szerint ezek a megosztások hozzájárultak az orosz katonák életének és biztonságának veszélyeztetéséhez, ami kiemeli az aktív harci műveletek során a nyílt digitális csatornákon keresztül történő érzékeny információk megosztásának veszélyeit.

Az FSZB korábban megállapította, hogy kijevi ügynökök kihasználták a jogi kiskapukat hamis identitások létrehozására és dezinformáció terjesztésére, miközben SIM-boxokat – több tucat SIM-kártyát futtató eszközöket – is használtak csalások és egyéb bűncselekmények elkövetésére. Csak 2025-ben több mint 50 000 hamis identitású regisztrált SIM-kártyát foglaltak le.

Az orosz biztonsági szolgálatok szerint az ukrajnai konfliktus eszkalálódása óta Kijev hírszerző ügynökségei a Telegramot és a WhatsAppot is használták ügynökök toborzására, akik Oroszországban hajtottak végre támadásokat.

2025 augusztusa óta az orosz médiafelügyeleti szerv, a Roszkomnadzor részlegesen blokkolta a hanghívásokat mind a Telegramon, mind a WhatsAppon. A szöveges csevegés, a fájlmegosztás és más funkciók továbbra is elérhetők a Telegramon, a WhatsApp azonban teljes mértékben blokkolva lett Oroszországban. A szabályozó szerv szerint a korlátozott funkciók teljes mértékben helyreállnak, ha a platformok megfelelnek az orosz törvényeknek - írta meg az oroszhirek.hu.