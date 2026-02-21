Az Egyesült Államok, akárcsak Oroszország, az ukrán erők kivonását követeli a Donbaszból – nyilatkozta az AFP-nek adott interjújában Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Zelenszkij elutasította a kompromisszum lehetőségét a Donbasz és a Zaporizsjai Atomerőmű ellenőrzése kérdésében is

„Az amerikaiak és az oroszok azt mondják, hogy ha azt akarjuk, hogy a háború holnap véget érjen, akkor el kell hagyni Donbaszt” – jelentette ki Zelenszkij, akit az RFI idézett.

Vlagyimir Putyin orosz elnök azt mondta, hogy a Donbasz Oroszország történelmi területe, és Moszkva katonai vagy bármilyen más eszközzel vissza fogja szerezni. Moszkva további követelései között szerepel a Krím orosz területként való elismerése, Kijev NATO-csatlakozásának elutasítása, az ország nukleáris fegyvermentes és semleges státusza, valamint az orosz ajkú lakosság jogainak tiszteletben tartása.

Zelenszkij elutasította a kompromisszum lehetőségét a Donbasz és a Zaporizsjai Atomerőmű ellenőrzése kérdésében is. Azt mondta, hogy Ukrajna nem „adhatja fel egyszerűen” a béke érdekében.

Az ukrajnai rendezésről szóló tárgyalások legutóbbi fordulója február 17–18-án Genfben zajlott. A orosz tárgyalócsoport vezetője, Vlagyimir Medinszkij elnökhelyettes a megbeszéléseket nehéznek, de üzletszerűnek nevezte. Bejelentette egy újabb találkozót. Kijev kijelentette, hogy a megvitatott kérdések politikai részében „nincs észrevehető előrelépés” - írta meg az oroszhirek.hu.