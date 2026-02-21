2026. február 21., szombat

Előd

EUR 379.08 Ft
USD 322.13 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Oroszország-Ukrajna

Az amerikaiak és az oroszok is csapatkivonást követelnek a Donbaszból

Moszkva további elvárásai között szerepel a Krím orosz területként való elismerése

MH
 2026. február 21. szombat. 10:37
Megosztás

Az Egyesült Államok, akárcsak Oroszország, az ukrán erők kivonását követeli a Donbaszból – nyilatkozta az AFP-nek adott interjújában Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Az amerikaiak és az oroszok is csapatkivonást követelnek a Donbaszból
Zelenszkij elutasította a kompromisszum lehetőségét a Donbasz és a Zaporizsjai Atomerőmű ellenőrzése kérdésében is
Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/DPA/Kay Nietfeld

„Az amerikaiak és az oroszok azt mondják, hogy ha azt akarjuk, hogy a háború holnap véget érjen, akkor el kell hagyni Donbaszt” – jelentette ki Zelenszkij, akit az RFI idézett.

Vlagyimir Putyin orosz elnök azt mondta, hogy a Donbasz Oroszország történelmi területe, és Moszkva katonai vagy bármilyen más eszközzel vissza fogja szerezni. Moszkva további követelései között szerepel a Krím orosz területként való elismerése, Kijev NATO-csatlakozásának elutasítása, az ország nukleáris fegyvermentes és semleges státusza, valamint az orosz ajkú lakosság jogainak tiszteletben tartása.

Zelenszkij elutasította a kompromisszum lehetőségét a Donbasz és a Zaporizsjai Atomerőmű ellenőrzése kérdésében is. Azt mondta, hogy Ukrajna nem „adhatja fel egyszerűen” a béke érdekében.

Az ukrajnai rendezésről szóló tárgyalások legutóbbi fordulója február 17–18-án Genfben zajlott. A orosz tárgyalócsoport vezetője, Vlagyimir Medinszkij elnökhelyettes a megbeszéléseket nehéznek, de üzletszerűnek nevezte. Bejelentette egy újabb találkozót. Kijev kijelentette, hogy a megvitatott kérdések politikai részében „nincs észrevehető előrelépés” - írta meg az oroszhirek.hu.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink