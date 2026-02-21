Oroszország-Ukrajna
Újabb fogolycserét jelentett be Zelenszkij
A cseréről a következő napokban döntenek
Ukrajna és Oroszország újabb fogolycseréről tárgyal
Fotó: AFP/Ukrainian Presidential Press Service/Handout
„A cseréről a következő napokban döntenek: milyen mennyiségben és mikor történhet meg” – mondta az ukrán elnök.
Zelenszkij korábban kijelentette, hogy az ukrán válság megoldásáról szóló tárgyalásokra lekorábban februárban kerül sor. Reményét fejezte ki, hogy ezek a tárgyalások eredményesek lesznek – írta meg a Lenta.