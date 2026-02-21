Újabb fogolycserét jelentett be Zelenszkij

Oroszország és Ukrajna képviselői új fogolycseréről tárgyalnak – jelentette be Volodimir Zelenszkij.

„A cseréről a következő napokban döntenek: milyen mennyiségben és mikor történhet meg” – mondta az ukrán elnök.

Zelenszkij korábban kijelentette, hogy az ukrán válság megoldásáról szóló tárgyalásokra lekorábban februárban kerül sor. Reményét fejezte ki, hogy ezek a tárgyalások eredményesek lesznek – írta meg a Lenta.