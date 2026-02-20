Trump naptárában már be van karikázva a béke napja

Európai politikai és diplomáciai körökben élénk vita bontakozott ki az Egyesült Államok elnökének, Donald Trump állítólagos javaslatáról, amely szerint Ukrajna a Donbasz egy részének átengedéséért cserébe felgyorsított európai uniós csatlakozást és biztonsági garanciákat kaphatna – írta meg a Strana.

A lap szerint Washington jelentős nyomást gyakorol Kijevre annak érdekében, hogy mielőbb döntés szülessen.

Brüsszeli diplomaták viszont beszéltek, hogy Volodimir Zelenszkij számára komoly politikai kihívást jelentene a területi engedmények elfogadtatása az ukrán társadalommal. Ehhez „valódi ütőkártyára” lenne szüksége – ilyen lehetne az Európai Unióhoz való gyorsított csatlakozás.

A cikk szerint Európának is mérlegelnie kellene, hogy hajlandó-e felgyorsítani Ukrajna integrációját, amennyiben ezzel hozzájárulhat egy esetleges békemegállapodáshoz.

Beszámolók szerint egy lehetséges kompromisszumos megoldás is tárgyalás alatt van Brüsszelben, amely az úgynevezett „részletfizetéses tagság” lehetőségét boncolgatja. Ez azt jelentené, hogy Ukrajna – Moldovával együtt – formálisan az EU tagjává válna, ám átmeneti időszakra kimaradna a közös piacból és a közös agrárpolitikából.

A cikk arra is emlékeztet, hogy több európai katonai és politikai szereplő korábban arra figyelmeztetett: Ukrajna túl gyors felvétele az Unióba közvetett módon belesodorhatná a Európát az Oroszországgal fennálló fegyveres konfliktusba - írta meg a Mandiner.