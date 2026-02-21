Több civil esett áldozatul ukrán támadásoknak

Két ember meghalt, hárman pedig megsebesültek az oroszországi Belgorod megyében végrehajtott ukrán támadások következtében – közölte Vjacseszlav Gladkov, a régió kormányzója pénteken a Telegramon.

„Az ukrán erők újabb csapást mértek Sebekinói járásra. Két civil lakos meghalt, további hárman megsérültek” – írta a tisztségviselő.

Tájékoztatása szerint Makszimovszkoje faluban két drónnal támadtak meg egy gépjárművet egy vállalat területén.

Az autóban ülő két férfi a helyszínen belehalt sebesüléseibe. Három férfit pedig repeszsebekkel szállítottak kórházba – tette hozzá Gladkov.