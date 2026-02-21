Oroszország-Ukrajna
Több civil esett áldozatul ukrán támadásoknak
Két ember meghalt, hárman pedig megsebesültek az oroszországi Belgorod megyében
Képünk illusztráció
Fotó: NurPhoto via AFP/Viacheslav Madiievskyi
„Az ukrán erők újabb csapást mértek Sebekinói járásra. Két civil lakos meghalt, további hárman megsérültek” – írta a tisztségviselő.
Tájékoztatása szerint Makszimovszkoje faluban két drónnal támadtak meg egy gépjárművet egy vállalat területén.
Az autóban ülő két férfi a helyszínen belehalt sebesüléseibe. Három férfit pedig repeszsebekkel szállítottak kórházba – tette hozzá Gladkov.