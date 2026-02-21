Putyinnak és Zelenszkijnek közös célja van

A háború lezárásáról szóló tárgyalások során Ukrajna és Oroszország egy közös célban állapodott meg – abban, hogy megpróbálják nem azt a benyomást kelteni, hogy akadályozzák a békés rendezést, hogy elkerüljék Donald Trump amerikai elnök haragját – írja a The Wall Street Journal.

Az USA közvetítésével zajló legutóbbi genfi ​​tárgyalássorozat ezen a héten – az idei év többi részéhez hasonlóan – érdemi előrelépés nélkül ért véget. A békefolyamat zsákutcába jutott, és sok megfigyelő, sőt egyes résztvevők szerint is politikai színházzá fajult – jegyzi meg a kiadvány.

„Egy magas rangú ukrán tisztviselő azt nyilatkozta, hogy az idei három háromoldalú tárgyalási forduló, kettő Abu-Dzabiban és egy Genfben, csak színjátéknak számított, amelynek célja az amerikai elnök meggyőzése arról, hogy nem Ukrajna a probléma” – áll a cikkben.

Trump mindkét oldalt megsebesítheti

Ahogy a WSJ megjegyzi, Moszkva és Kijev is attól tart, hogy egy kiszámíthatatlan Trump árthat nekik, ha elveszíti a türelmét. Az ukrán erők továbbra is létfontosságú hírszerzési támogatást kapnak az Egyesült Államoktól, miközben az Egyesült Államok fegyvereket ad el Európának, amelyeket aztán Ukrajna védőinek adnak át.

Ugyanakkor a nyugati szankciók szigorítása alááshatja Oroszország már így is gyenge gazdaságát, különösen, ha tovább csökkenti létfontosságú olajbevételeit. Az elemzők szerint Oroszországnak amerikai segítségre van szüksége ahhoz, hogy nyomást gyakoroljon Ukrajnára az engedmények megtételére.

„Putyin nem engedheti meg magának, hogy magára haragítsa Trumpot, mivel az orosz gazdaság gyorsan romlik, az új szankciók pedig kontraproduktívak. Ezért szorgalmasan játssza a békés rendezésre kész ember szerepét” – mondta Abbász Galljamov politológus és korábbi Kreml-beszédíró.

Történelmi előadások

Ukrajna nyíltan megkérdőjelezte Oroszország őszinteségét a tárgyalásokon, azzal vádolva Moszkva tárgyalóit, hogy történelmi kioktatással húzza az időt. Egyes elemzők azonban úgy vélik, hogy a tárgyalások valódiak, nem pedig hivalkodóak.

„Az a tény, hogy gyakorlatilag semmi sem szivárgott ki a tárgyalásokról, olyan komolyságra utal, amilyet korábban nem láttunk. Ez nem jelenti azt, hogy megállapodást fogunk kötni. De az emberek próbálkoznak” – mondta Thomas Graham, a Külkapcsolatok Tanácsának munkatársa és a Fehér Ház korábbi tisztviselője.

Több magas rangú európai tisztviselő szerint azonban számos nyugati ország arra a következtetésre jutott, hogy Putyin rosszhiszeműen tárgyal. Ehelyett úgy vélik, hogy Putyin az Egyesült Államok közvetítésével zajló tárgyalásokat olyan sikerek elérésére próbálja felhasználni, amelyeket a csatatéren nem tud elérni.

A Donbassz dilemmája

A Fehér Ház egy optimista elméleten alapul, miszerint Putyin katonai céljai korlátozottabbak, mint ahogy azt nyilvánosan állítja, és hogy elégedett lenne, ha Ukrajna egyszerűen feladná Kelet-Donbász többi részét, amelynek nagy részét Oroszország foglalja el.

„Az orosz tisztviselők azonban továbbra is hangosan ismételgetik mindenkinek, aki hajlandó meghallgatni őket, hogy nem adtak fel tágabb céljaikat, amelyeket Putyin az évek során többször is hangoztatott beszédeiben és esszéiben. Oroszország az egész Donbászt akarja, de az ukrán kormány, a hadsereg, a média, a vallás és az identitás átszervezését is, ami egyenértékű az orosz befolyás helyreállításával az országban” – írja a WSJ.

Az ukrán és orosz küldöttek szerint történt némi előrelépés a tárgyalásokon, bár nem kulcsfontosságú stratégiai kérdésekben. A tűzszünet azonban egyelőre nem látszik. Magas rangú európai tisztviselők szerint a háború valószínűleg még egy-három évig eltart.

A Fehér Ház többször is sürgette Moszkvát és Kijevet, hogy mielőbb jussanak megállapodásra, és egyes amerikai tisztviselők abban reménykednek, hogy a megállapodás még a novemberi amerikai félidős választások előtt létrejön:

„Amerikai tisztviselők szerint azonban Trump nem gyakorol további nyomást Putyinra vagy Zelenszkijre, hogy megállapodásra kényszerítse őket. Ehelyett azt mondják, hogy a Trump-adminisztráció fokozatosan elveszíti érdeklődését a békefolyamat iránt, és a hangsúlyt az Iránnal folytatott nukleáris tárgyalásokra és a Gázai övezet újjáépítésére helyezi át.”