Volodimir Zelenszkij: Az amerikai elnök számára nincs nagyobb győzelem, mint megállítani az Oroszország és Ukrajna közötti háborút

Volodimir Zelenszkij olyan szavakkal próbálja megcélozni Donald Trumpot, amelyeket az amerikai elnök is megért – írja a The Atlantic új riportja az ukrán elnökről. Az amerikai liberális lap szerint Zelenszkij azt üzeni: ha Trump meg akarja szilárdítani béketeremtő örökségét, és javítani akarja az esélyeit a félidős választásokon való győzelemre, akkor meg kell ragadnia ezt a pillanatot, hogy véget vessen az ukrajnai háborúnak, amely már most is generációk óta a legvéresebb háború Európában, vette észre a Mandiner.

Azt hiszem, Trump számára nincs nagyobb győzelem, mint megállítani az Oroszország és Ukrajna közötti háborút” – mondta Zelenszkij kijevi irodájában. „Az öröksége szempontjából ez az első számú téma.” Zelenszkij szerint ez egyben a republikánusok novemberi sikerének útja is. „Trump számára a legelőnyösebb helyzet az, ha ezt a félidős választások előtt teszi meg” – fogalmazott az ukrán elnök a háború befejezésének lehetőségéről. „Igen, azt akarja, hogy kevesebb haláleset legyen. De ha felnőttként beszélünk, akkor ez csak egy győzelem számára, egy politikai győzelem.”

A The Atlantic azt írja, Volodimir Zelenszkij jól tudja, mi motiválja Trumpot. Ugyanakkor realista is, amikor arról van szó, hogy mekkora az esélye annak, hogy Trump valóban kompromisszumra kényszeríti az oroszokat. Az irodájában együtt töltött óra alatt Zelenszkij megmutatta azt a tulajdonságot, amely évek, sőt évtizedek óta jellemzi – makacs, néha duzzogó szokását, hogy ellenáll a külső nyomásnak. Ha azt mondjuk Zelenszkijnek, hogy tennie kell valamit, „valószínűleg az ellenkezőjét fogja tenni” – jelentette ki egyik tanácsadója, aki másokhoz hasonlóan névtelenül beszélt. „Mindig is így volt.”

Zelenszkij nem tiltakozik ez ellen – folytatja a The Atlantic cikke. Négy év elég hosszú idő ahhoz, hogy szinte bármihez hozzászokjunk, és az elnök úgy véli, hogy Ukrajna sikeres volt – mind itt a fővárosban, mind keleten, ahol a háború patthelyzethez közeli állapotba került.

Ukrajna egy drónhadsereg segítségével tömörítette be a gyalogsági vonalakban lévő réseket, és a front számos szakaszán lelassította, máshol pedig teljesen leállította az orosz előrenyomulást. A betolakodók mintegy két éve próbálják elfoglalni Pokrovszk bányászvárosát, egy vasúti csomópontot, amelynek lakossága a háború előtt mindössze körülbelül 60 ezer fő volt, és még mindig nem sikerült mindent biztosan elfoglalniuk. Ukrán becslések szerint minden egyes négyzetkilométer, amelyet Oroszország elfoglal, több mint 100 katonába kerül az orosz hadseregnek, akik halottak vagy súlyosan megsebesültek, míg az átlagos havi veszteségek száma akár 35 000 katonát is elérhet.

Mihajlo Fedorov januárban bejelentette azt a tervet, hogy az orosz veszteségek arányát havi 50 ezerre emelné: ez szerinte meghaladná az új katonák számát, amelyeket Moszkva be tud vetni. A Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja által a múlt hónapban közzétett tanulmány szerint idén tavasszal a háború összes áldozatainak száma várhatóan eléri a 2 millió halottat, sebesültet és eltűntet mindkét oldalon, ami több, mint a második világháború óta bármely európai konfliktusban.

Oroszország, amelynek lakossága több mint háromszorosa Ukrajna lakosságának, és a nominális GDP-je nagyjából tízszerese, ugyanakkor sokkal könnyebben képes elnyelni ezeket a szörnyű veszteségeket, mint az ukránok. Ukrajna szövetségesei tudják, hogy a lemorzsolódási matematika nem az ő oldalukon áll. „Ha bárki arra vár, hogy Oroszország feladja és hazamenjen, az hosszú várakozásra készülhet” – tette hozzá egy NATO-ország tábornoka, aki felügyeli a Kijevbe irányuló katonai segélyek áramlását. „Ez nem fog megtörténni.”

Ennek ellenére Zelenszkij a The Atlanticnak folyamatosan azt ismételgette, hogy nem fogad el egy számukra rossz feltételekkel kötött megállapodást.

Egyes emberei őrjítőnek találhatják a makacsságát, mások viszont dicsérik, azzal érvelve, hogy ez az egész nemzet ellenálló képességét tükrözi. „Sietünk a háború befejezésével” – fűzte hozzá. De ez nem ugyanaz – hangsúlyozta –, mint a megállapodás megkötésének feltételek nélküli siettetése.

Trump más megközelítést alkalmazott: az elnökválasztási kampánya során azt ígérte, hogy a hivatalba lépését követő napon békét teremt Ukrajnában, és a diplomáciai kísérletek egy éve tartó kudarcai továbbra is bosszantják. Zelenszkij ezt érzi, ahogy ellenségei is. Az amerikai kampányidőszak ketyegő órává vált a tárgyalótermekben, és az oroszok is megértik, hogy a Fehér Ház figyelmét hamarosan a kongresszusi versenyek fogják elterelni. Mielőtt ez megtörténik, van egy lehetőség. „Az oroszok ezt az időt felhasználhatják a háború befejezésére, amíg Trump elnököt valóban érdekli ezt” – mondta Zelenszkij az Atlantic riportjában.