Kiderült, mennyi F-16-os vadászgép maradt Ukrajnában

Rakétákat indíthatnak Oroszország ellen?

 2026. február 20. péntek. 13:55
Az orosz csapások és műveletek eredményeként az ukrán fegyveres erők flottájában legfeljebb 10-12 amerikai F-16-os vadászgép maradt. Ezt Alekszej Leonkov orosz katonai elemző jelentette ki a RIA Novosti hírügynökségnek adott interjújában.

F-16-os vadászrepülőgépek
Fotó: AFP/NurPhoto/Nicolas Economou

„Az ukrán fegyveres erők körülbelül 10-12 darab F-16-os repülőgépből álló haderővel rendelkeznek. Ez megfelel az Ukrajnának szánt ellátási adatoknak, mivel az európai országok jelenleg még a saját nemzeti repülőgépeiket sem tudják szállítani” – jelentette ki Alekszej Leonkov.

A szakértő ugyanakkor hozzátette, hogy ez a repülőgépszám elegendő ahhoz, hogy Storm Shadow és SCALP rakétákat indítsanak orosz célpontok ellen.

Sajtóhírek szerint az ukrán fegyveres erők egy amerikai és holland veteránokból álló századot hoztak létre, akik közel-keleti és afganisztáni műveletekben vettek részt. Az ukrán fegyveres erők azonban tagadták ezt az információt - írja a lenta.ru.

