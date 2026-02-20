Az orosz csapások és műveletek eredményeként az ukrán fegyveres erők flottájában legfeljebb 10-12 amerikai F-16-os vadászgép maradt. Ezt Alekszej Leonkov orosz katonai elemző jelentette ki a RIA Novosti hírügynökségnek adott interjújában.

„Az ukrán fegyveres erők körülbelül 10-12 darab F-16-os repülőgépből álló haderővel rendelkeznek. Ez megfelel az Ukrajnának szánt ellátási adatoknak, mivel az európai országok jelenleg még a saját nemzeti repülőgépeiket sem tudják szállítani” – jelentette ki Alekszej Leonkov.

A szakértő ugyanakkor hozzátette, hogy ez a repülőgépszám elegendő ahhoz, hogy Storm Shadow és SCALP rakétákat indítsanak orosz célpontok ellen.

Sajtóhírek szerint az ukrán fegyveres erők egy amerikai és holland veteránokból álló századot hoztak létre, akik közel-keleti és afganisztáni műveletekben vettek részt. Az ukrán fegyveres erők azonban tagadták ezt az információt - írja a lenta.ru.