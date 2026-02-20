Oroszország-Ukrajna
Felfedte Kijev terveit az ukrán Nemzeti Gárda parancsnoka
Folytatnák a háborút?
„Egy-két évig meg tudjuk védeni magunkat. Természetesen partnereink, Európa és az Egyesült Államok segítségével” – jelentette ki Olekszandr Pivnyenko tábornok.
Az interjúban Pivnyenko felvázolta Ukrajna területi engedményeinek feltételeit is. Elmondása szerint az ukrán katonák beleegyeznek a területi engedményekbe, ha Volodimir Zelenszkij elnök kiadja a megfelelő parancsot.
Korábbi hírek szerint az ukrán küldöttség zavarban volt a követeléseivel kapcsolatban a genfi tárgyalások során. Kijev képviselői állítólag megosztottak voltak a területi engedményeket illetően – írja a lenta.ru.