2026. február 20., péntek

Előd

EUR 379.08 Ft
USD 322.13 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Oroszország-Ukrajna

Felfedte Kijev terveit az ukrán Nemzeti Gárda parancsnoka

Folytatnák a háborút?

MH
 2026. február 20. péntek. 11:09
Megosztás

Nyugati partnerei támogatásával Ukrajna még egy-két évig kitarthat a konfliktusban – erről beszélt Olekszandr Pivnyenko, az ukrán nemzeti gárda parancsnoka a BBC-nek.

Felfedte Kijev terveit az ukrán Nemzeti Gárda parancsnoka
Egy-két évig meg tudja védeni magát az ukrán hadsereg
Fotó: NurPhoto via AFP/Viacheslav Madiievskyi

„Egy-két évig meg tudjuk védeni magunkat. Természetesen partnereink, Európa és az Egyesült Államok segítségével” – jelentette ki Olekszandr Pivnyenko tábornok.

Az interjúban Pivnyenko felvázolta Ukrajna területi engedményeinek feltételeit is. Elmondása szerint az ukrán katonák beleegyeznek a területi engedményekbe, ha Volodimir Zelenszkij elnök kiadja a megfelelő parancsot.

Korábbi hírek szerint az ukrán küldöttség zavarban volt a követeléseivel kapcsolatban a genfi ​​tárgyalások során. Kijev képviselői állítólag megosztottak voltak a területi engedményeket illetően – írja a lenta.ru.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink