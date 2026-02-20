Évekig eltarthat a háború?

Lapértesülések alapján Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a müncheni biztonságpolitikai konferenciát követően három évre előretekintő haditerv kidolgozását kérhette szűk körű tanácsadóitól. Az ukrán vezetés ezzel párhuzamosan továbbra is részt vesz a nemzetközi egyeztetéseken, ugyanakkor Moszkva azt állítja: Kijev szándékosan akadályozza a békefolyamat előmozdítását.

Volodimir Zelenszkij a 62. Müncheni Biztonsági Konferencia után az elkövetkező évekre is haditervet készíttet

Zelenszkij egy zárt körű megbeszélésen kijelentette, hogy a tárgyalások kudarcot vallottak, ezért hosszabb távú, akár három évre szóló haditervre van szükség. Erről a The Wall Street Journal újságírója, Bojan Pancevski egy podcastban beszélt kijevi forrásokra hivatkozva.

A beszámoló szerint a résztvevők „sokkot kaptak” a bejelentéstől - írta a Magyar Nemzet.

A háttérben az állhat, hogy az ukrán vezetés már nem bízik az Oroszországgal folytatott egyeztetések sikerében. Korábban olyan hírek is napvilágot láttak, hogy Kijevben egy esetleges békemegállapodásról szóló népszavazás, valamint elnökválasztás előkészítése is felmerült, ám az álláspont hirtelen megváltozott.

Zelenszkij elégedetlen

Egyes feltételezések szerint Zelenszkij elégtelennek tartja a Donald Trump amerikai elnök által kilátásba helyezett biztonsági garanciákat.

A brit The Sun korábban arról írt, hogy Zelenszkij a genfi tárgyalások idején élesen bírálta Trump békejavaslatait, azokat igazságtalannak nevezve. Az ukrán elnök attól is tart, hogy Washington esetleg Kijev számára kedvezőtlen döntést hozhat.

A február 13–15. között megrendezett Müncheni biztonsági konferencia – amelyre 2022 óta nem hívják meg az orosz képviselőket – több elemzés szerint nem hozott áttörést Ukrajna számára. Német sajtóbeszámolók szerint az Egyesült Államok továbbra sem támogatja Ukrajna NATO-csatlakozását, így Kijev az európai uniós tagság felgyorsítására helyezheti a hangsúlyt.

Moszkva élesen reagált

Az orosz Szövetségi Tanács elnöke, Valentina Matviyenko a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta: Zelenszkij – európai támogatással – tudatosan akadályozza a békefolyamatot.Szerinte az Európai Uniónak benyújtott, Oroszországgal szembeni követelések „oroszellenesek és megalapozatlanok”, és aláássák a tartós rendezés esélyét.