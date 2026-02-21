Az ukrán csapatok sikereket értek el a déli országrészben

Az ukrán erők sikeres ellentámadásokat és rohamműveleteket hajtottak végre Ukrajna déli részében, amelyek lehetővé tették a támadó orosz csapatok további előrenyomulásának megakadályozását – közölte Vladiszlav Volosin, az ukrán déli erők szóvivője pénteken egy tévéműsorban.

„Több ellentámadást és rohamműveletet hajtottunk végre a harci érintkezési vonal egyes szakaszain. Elsősorban az úgynevezett szürke zónát csökkentettük: nem engedtük az ellenségnek, hogy támadást indítson és további sikereket érjen el több irányban. Emellett megakadályoztuk, hogy erősítést juttassanak be” – emelte ki a szóvivő. Hozzátette, hogy az ukrán hírszerzés által elfogott közlések szerint több orosz egység elvesztette harci képességét, és jelenleg nem tud támadást indítani.

Az irányított légibombákkal végrehajtott orosz csapásokra áttérve Volosin közölte, hogy szinte minden településre a frontvonal mentén három-öt irányított bombát dobnak naponta. Hozzátette, hogy az orosz erők egyre gyakrabban vetnek be irányított bombákat Zaporizzsja városa ellen. „Ezek a bombák nem egyszerűek, mivel fejlettebbek a repülési és a célzó rendszereik is. A hagyományos irányított bombák nem érik el a megyei központot” – jegyezte meg a szóvivő.

Az ukrán vezérkar arról számolt be, hogy Zaporizzsja megye orosz ellenőrzés alatt álló területein az ukrán erők több célpontra is mértek csapásokat. Zlatopil környékén egy drónirányító pontot, Bohdanyivkánál egy katonai eszközraktárt, valamint Rozivkánál egy szerelőbázist támadtak. Herszon megye megszállt részében pedig egy orosz parancsnoki és megfigyelő pontra mértek csapást, továbbá a Krímben és a luhanszki régióban eltaláltak egy-egy katonai raktárt.

A Poltava megyei ügyészség közölte, hogy orosz dróntámadás következtében károkat szenvedett egy energetikai és üzemanyaggyártó üzem Mirhorod térségében. Személyi sérülés nem történt.

Az odesszai városi tanács a Telegram közösségi oldalon arról tájékoztatott, hogy az éjszakai orosz támadások miatt csaknem 70 ezer háztartás maradt áramellátás nélkül a megyeszékhelyen.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel egy Iszkander-M ballisztikus rakétával és 128 drónnal támadta Ukrajnát, a légvédelem 107 drónt megsemmisített, viszont a rakéta és még 21 csapásmérő drón becsapódott.