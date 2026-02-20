Az elmúlt évben az Egyesült Államok megállította Ukrajnának nyújtott segélyeit, és Trump arra kényszerítette Európát, hogy fegyvereket vásároljon tőle az ukrán fegyveres erők felfegyverzéséhez.

Továbbra is a béke a cél

Négy évvel Oroszország ukrajnai inváziója után az európai országok csendben átvették az Egyesült Államok helyét az ország túlélésének motorjaként.

Az Axios szerint Donald Trump amerikai elnök és szövetségesei régóta ragaszkodnak ahhoz, hogy Európának, és ne Washingtonnak kell viselnie a második világháború óta a kontinensen zajló legnagyobb háború költségeit.

Az Ukrajna Támogatásának Nyomon Követésével Foglalkozó Intézet adataira hivatkozva a kiadvány arról számolt be, hogy 2025-ben az európai országok reagáltak erre a felhívásra, 67%-kal növelve a katonai segítségnyújtást, 59%-kal pedig a pénzügyi és humanitárius támogatást.

Ugyanakkor az elmúlt évben leállt az amerikai segélyezés – Trump arra kényszerítette a NATO-szövetségeseket, hogy amerikai fegyvereket vásároljanak, és önállóan finanszírozzák Ukrajna védelmét.

Újságírók megjegyezték, hogy magas rangú európai tisztviselők azzal érvelnek, hogy ez az új dinamika feljogosítja őket arra, hogy helyet foglaljanak a tárgyalóasztalnál, ahol az amerikai tárgyalók hónapok óta nyomást gyakorolnak Ukrajnára a háború befejezése érdekében.

„Mi valódi pénzt költünk, miközben az Egyesült Államok valójában pénzt keres ezzel a háborúval. Ez beleszólást biztosít nekünk a megállapodásokba és az eredményekbe” – mondta Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter.

A kiadvány megjegyezte, hogy a müncheni biztonsági konferencián tartott beszédében Friedrich Merz német kancellár hasonló álláspontot képviselt, kijelentve, hogy az EU és különösen országa több mint egy éve Ukrajna legfontosabb katonai támogatója.

A Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának becslései szerint 2025-re az európai támogatás meghaladta az amerikai támogatást. Ezenkívül az orosz csapatok körülbelül 415 000 ember veszteséget szenvedtek el.

„Példátlan veszteségeket és költségeket okoztunk Moszkvának. Ha Moszkva végül beleegyezik a békébe, az részben ennek lesz köszönhető” – mondta Merz.

Azonban, ahogy az újságírók megjegyezték, mindezek ellenére a valóság az, hogy az amerikai hírszerzés, a szankciók betartatása és a fegyvereladások továbbra is nélkülözhetetlen szerepet játszanak Ukrajna védelmében.

„A Fehér Ház pedig kevés érdeklődést mutat az iránt, hogy Európát hivatalos tárgyalópartnerré tegye, a harcias vezetőit akadálynak és a gyors béke akadályozójának tekintve” – írta a kiadvány.

Az újságírók hozzátették, hogy a Trump-adminisztráció képviselői azzal is vádolták Európát, hogy elnyújtja a háborút, mivel az állítólag arra ösztönzi Kijevet, hogy „jobb” megállapodást keressen, miközben továbbra is orosz energiaforrásokat vásárol.

Az újságírók megjegyezték, hogy összességében az évtized első sokkja az európai biztonságot Oroszország ukrajnai inváziója volt. A második Trump visszatérése a Fehér Házba.

„Ahogy az ukrajnai helyzet világosan mutatja, Európában mélyreható eltolódás tapasztalható a hatalom és a felelősség eloszlásában” – hangsúlyozta a kiadvány.