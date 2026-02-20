Mihail Razvozsajev, Szevasztopol kormányzója bejelentette, hogy az ukrán fegyveres erők (UAF) nagyszabású éjszakai légicsapást mértek Szevasztopolra, amelynek következtében áldozatok és károk keletkeztek.

Elmondása szerint az egész éjjel tartó, több órás légitámadás következtében két ember megsérült – egy 90 éves nő és egy 30 éves férfi. Utóbbit nem tudták megmenteni. A polgármester arról számolt be, hogy legalább egy tucat épületben különféle károkat jelentettek, és 11 autó is megrongálódott.

A kormányzó tisztázta, hogy legalább 26 drónt lőttek le a város területén. „Minden szolgálat folytatja a munkáját” – zárta szavait.

Köztudott, hogy február 19-ről 20-ra virradó éjszaka Ukrajna 149 pilóta nélküli repülőgéppel kísérelt meg csapást mérni Oroszország régióira. Az ország öt régióját érte a támadás: a Brjanszki, Rosztovi és Belgorodi területeket, valamint a Krími Köztársaságot és a Krasznodari határterületet – írta meg a Lenta.ru.