Oroszország-Ukrajna
Áldozatok és pusztítások az ukrán légicsapást követően
Szevasztopol polgármestere bejelentette a veszteségeket
Elmondása szerint az egész éjjel tartó, több órás légitámadás következtében két ember megsérült – egy 90 éves nő és egy 30 éves férfi. Utóbbit nem tudták megmenteni. A polgármester arról számolt be, hogy legalább egy tucat épületben különféle károkat jelentettek, és 11 autó is megrongálódott.
A kormányzó tisztázta, hogy legalább 26 drónt lőttek le a város területén. „Minden szolgálat folytatja a munkáját” – zárta szavait.
Köztudott, hogy február 19-ről 20-ra virradó éjszaka Ukrajna 149 pilóta nélküli repülőgéppel kísérelt meg csapást mérni Oroszország régióira. Az ország öt régióját érte a támadás: a Brjanszki, Rosztovi és Belgorodi területeket, valamint a Krími Köztársaságot és a Krasznodari határterületet – írta meg a Lenta.ru.