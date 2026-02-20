2026. február 20., péntek

Előd

EUR 379.08 Ft
USD 322.13 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Oroszország-Ukrajna

Áldozatok és pusztítások az ukrán légicsapást követően

Szevasztopol polgármestere bejelentette a veszteségeket

MH
 2026. február 20. péntek. 20:31
Megosztás

Mihail Razvozsajev, Szevasztopol kormányzója bejelentette, hogy az ukrán fegyveres erők (UAF) nagyszabású éjszakai légicsapást mértek Szevasztopolra, amelynek következtében áldozatok és károk keletkeztek.

Áldozatok és pusztítások az ukrán légicsapást követően
Ukrajna drónokkal is támadta Oroszország településeit
Fotó: AFP/The 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade/

Elmondása szerint az egész éjjel tartó, több órás légitámadás következtében két ember megsérült – egy 90 éves nő és egy 30 éves férfi. Utóbbit nem tudták megmenteni. A polgármester arról számolt be, hogy legalább egy tucat épületben különféle károkat jelentettek, és 11 autó is megrongálódott.

A kormányzó tisztázta, hogy legalább 26 drónt lőttek le a város területén. „Minden szolgálat folytatja a munkáját” – zárta szavait.

Köztudott, hogy február 19-ről 20-ra virradó éjszaka Ukrajna 149 pilóta nélküli repülőgéppel kísérelt meg csapást mérni Oroszország régióira. Az ország öt régióját érte a támadás: a Brjanszki, Rosztovi és Belgorodi területeket, valamint a Krími Köztársaságot és a Krasznodari határterületet – írta meg a Lenta.ru.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink