Zelenszkij elmondta, miről szeretne beszélni Putyinnal

Zelenszkij azt is megjegyezte, hogy nem érdekli az oroszok történelmi kirándulása, mivel sokkal többet tud az Oroszországi Föderációról, mint Putyin Ukrajnáról, és el is magyarázta, hogy miért.

Az orosz fél, és különösen Vlagyimir Putyin történelemről folytatott tárgyalásai csupán időhúzási taktikák – jelentette ki Volodimir Zelenszkij elnök a Telegramon.

„Nincs szükségem történelmi fecsegésre ahhoz, hogy véget vessek ennek a háborúnak és továbblépjek a diplomáciára. Nem kevesebb történelemkönyvet olvastam, mint Putyin. És sokat tanultam. Többet tudok az országáról, mint ő Ukrajnáról. Egyszerűen azért, mert sok orosz városban jártam. És sok embert ismertem ott. Ő még soha nem járt ennyiszer Ukrajnában. Csak nagyvárosokban járt. Én kisvárosokban jártam. Északtól délig. Mindenhol. Ismerem a mentalitásukat. Ezért nem akarok időt pazarolni ezekre a dolgokra. Ez az ő dolguk. Ők döntöttek úgy, hogy ilyen rendszert vezetnek be. Az oroszok úgy döntöttek, hogy megváltoztatják magukat. Az oroszok úgy döntöttek, hogy új cárra van szükségük. Ez az ő döntésük” – írta Zelenszkij.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a biztonság kérdése továbbra is fontos Ukrajna számára. Megjegyezte, hogy ezt a kérdést közvetlenül is fel kívánja vetni a Kreml elnökével való találkozója során.

„Biztonsági probléma merült fel. Nagy háború dúl ellenünk. Ezek a mi életeink. Az egyetlen dolog, amiről beszélni szeretnék vele, az az, hogy véleményem szerint ezt sikeresen meg kell oldanunk. Úgy értem, hogy gyorsan véget kell vetnünk ennek a háborúnak. Ezért csak ilyen dolgokról akarok beszélni” – tette hozzá Zelenszkij.