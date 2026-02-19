Oroszország-Ukrajna
Zelenszkij elmondta, miről szeretne beszélni Putyinnal
„Biztonsági probléma merült fel"
Az orosz fél, és különösen Vlagyimir Putyin történelemről folytatott tárgyalásai csupán időhúzási taktikák – jelentette ki Volodimir Zelenszkij elnök a Telegramon.
„Nincs szükségem történelmi fecsegésre ahhoz, hogy véget vessek ennek a háborúnak és továbblépjek a diplomáciára. Nem kevesebb történelemkönyvet olvastam, mint Putyin. És sokat tanultam. Többet tudok az országáról, mint ő Ukrajnáról. Egyszerűen azért, mert sok orosz városban jártam. És sok embert ismertem ott. Ő még soha nem járt ennyiszer Ukrajnában. Csak nagyvárosokban járt. Én kisvárosokban jártam. Északtól délig. Mindenhol. Ismerem a mentalitásukat. Ezért nem akarok időt pazarolni ezekre a dolgokra. Ez az ő dolguk. Ők döntöttek úgy, hogy ilyen rendszert vezetnek be. Az oroszok úgy döntöttek, hogy megváltoztatják magukat. Az oroszok úgy döntöttek, hogy új cárra van szükségük. Ez az ő döntésük” – írta Zelenszkij.
Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a biztonság kérdése továbbra is fontos Ukrajna számára. Megjegyezte, hogy ezt a kérdést közvetlenül is fel kívánja vetni a Kreml elnökével való találkozója során.
„Biztonsági probléma merült fel. Nagy háború dúl ellenünk. Ezek a mi életeink. Az egyetlen dolog, amiről beszélni szeretnék vele, az az, hogy véleményem szerint ezt sikeresen meg kell oldanunk. Úgy értem, hogy gyorsan véget kell vetnünk ennek a háborúnak. Ezért csak ilyen dolgokról akarok beszélni” – tette hozzá Zelenszkij.