Ukrán üzemanyagtárolóra mértek csapást az oroszok

Légi-, drón- és tüzérségi csapást mért az orosz hadsereg egy katonai célokat szolgáló ukrán üzemanyagtárolóra és több energetikai létesítményre – közölte csütörtökön a moszkvai védelmi minisztérium.

A csütörtöki hadijelentés szerint az orosz fegyvereres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak törni, és a különleges hadművelet övezetében több mint 1260 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több lőszer- és anyagi-műszaki raktárt, egy harckocsit és 13 egyéb páncélozott harcjárművet, két sorozatvetőt, két irányított légibombát, tíz HIMARS-rakétát, továbbá 301 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek csütörtökön ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Krasznodari területen tűz ütött ki az ilszkiji olajfinomítóban. A 700 négyzetméteren elterjedt lángok elfojtásához 125 embert és 34 műszaki eszközt vetettek be. A Pszkov megyei Velikije Luki-i olajbázison kigyulladt az egyik kőolajtermék-tartály, személyi sérülés nem történt.

Belgorodban a régió energiai létesítményeit szerdán ért rakétacsapás nyomán megszűnt a fűtés a lakóépületek egy részében. A 320 ezres városban a héten Vjacseszlav Gladkov kormányzó „kolosszálisnak” nevezte a fűtési és energetikai rendszer elleni ukrán támadások okozta kárt.