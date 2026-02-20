Ukrajna nem adhatja csak úgy oda a Donyec-medencét Oroszországnak

Ezrek, tízezrek haltak meg a Donyec-medence védelmében, ezért Ukrajna nem adhatja egyszerűen csak úgy oda a területet Oroszországnak – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Piers Morgan brit újságírónak adott interjújában, amelyet az UNIAN ukrán hírügynökség szemlézett csütörtökön.

„Csak úgy feladni? Nem tudom támogatni ezt az elképzelést, és nem vagyok biztos abban, hogy az embereink készek lennének erre, miután ukránok ezrei, tízezrei haltak meg Ukrajna ezen részének védelmében” – magyarázta az államfő. Kiemelte, hogy a Donyec-medence kérdésében nem csupán területről van szó, hanem az emberekről és az állam védelmének stratégiájáról is.

„A Donbasz része függetlenségünknek és értékeink közé tartozik. A szabadság számunkra nem csak egy üres szó” – tette hozzá Zelenszkij.

Hangsúlyozta egyúttal, hogy Ukrajnának nemzetközi biztonsági garanciákra van szüksége, de még ezek megléte esetén sem tudja senki garantálni, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem próbálja meg újraindítani az agressziót Ukrajna ellen. „Minden tiszteletem Amerikáé mint erős országé, de biztonsági garanciákra van szükségünk. Senki sem adhatja a szavát arra, hogy Putyin nem tér vissza ismét” – mondta az elnök.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálatnál (SZBU) közölték, hogy az Alfa különleges műveleti központ drónjai sikeres csapást mértek az oroszországi Pszkov megyében lévő Velikolukszkaja olajtárolóra, amely csaknem 500 kilométerre fekszik Ukrajna államhatárától. A közlés szerint az üzemanyagtartályok fölé drónellenes hálókat feszítettek ki, de ezek nem állították meg az SZBU drónjait. Az olajraktárban dízelüzemanyagot, benzint és más kőolajtermékeket tárolnak, és üzemanyaggal látják el onnan az orosz hadsereget.

Hrihorij Sapoval, az ukrán keleti hadműveleti csoport szóvivője az Ukrinform hírügynökségnek elmondta, hogy Donyeck megyében Nikiforivka, Nelipivka, Nove Sahove és Zatisok továbbra is az ukrán erők ellenőrzése alatt áll, annak ellenére, hogy az orosz fél az elfoglalásukról tett bejelentést.

Vladiszlav Volosin, az ukrán déli erők szóvivője pedig arról tájékoztatott, hogy az orosz közlésekkel ellentétben a Zaporizzsja megyei Krinyicsne települést sem foglalták el az orosz csapatok.

Az orosz erők az éjjel csapást mértek a Harkiv megyei Lozova városára, ahol emiatt megszakadt a legnagyobb kazánház áramellátása, amely mintegy 16 ezer háztartás fűtését biztosítja – közölte Szerhij Zelenszkij, a település polgármestere.

Az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország 37 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 29-et semlegesített, négy helyszínen azonban becsapódásokat rögzítettek.