Ukrajna és Oroszország közel van a tárgyalások befejezéséhez

Oroszország megpróbálja eladni a „sikeres lépéseket” a közönségének, de nem sikerül neki.

Ukrajna és Oroszország közelebb áll a katonai tárgyalások befejezéséhez, mint a politikaihoz – jelentette ki Volodimir Zelenszkij elnök a Telegramon.

„A hadsereg háromoldalú formátumban tárgyalt arról, hogyan lehetne kidolgozni egy tűzszünet-megfigyelő missziót, amikor az létrejön, amikor a politikai irányvonal megnyitja ezeket a lehetőségeket. Megvitatták a részleteket, a technikai árnyalatokat és mindkét fél képességeit. És mindenekelőtt az amerikaiakét, mert nekik vezető szerepük lesz a megfigyelésben. Tehát a katonai úton közelebb kerültek az eredményhez – egy tervezethez, amely tartalmazza a tűzszünet utáni közvetlen megfigyelés minden részletét” – mondta Zelenszkij.

Ugyanakkor hozzátette, hogy nehéz megvitatni az európai országok szerepét Ukrajna biztonsági garanciáinak nyújtásában.

„Számunkra az ő szerepük nagy jelentőséggel bír. Fontos, hogy legyenek amerikai partnereink. De újra és újra hangsúlyozom, hogy véleményem szerint európai képviselőkre is szükségünk van” – jegyezte meg az elnök.

Oroszország „sikeres lépéseket” próbál eladni

Az elnök azt is megjegyezte, hogy Oroszország megpróbálja eladni a közönségének a „sikeres lépéseket”, de nem jár sikerrel. Ezt különösen az ukrán offenzív akciók segítik elő a fronton.

„Még a közönségük – az orosz társadalom nacionalista, radikalizálódott része – sem bízik a kormányban és Putyinban. Mert látják, hogy nincsenek sikeres lépések a csatatéren. Most Oroszország havonta 30 000-35 000 katonát veszít halottak vagy súlyosan megsebesültek formájában. Valójában 156 ember életével fizetnek azért, hogy elfoglalják földünk egy kilométerét. És nekünk is megvannak a saját offenzív lépéseink, aztán ők elveszítik azt” – írta Zelenszkij.

A NATO-ról

Emellett az elnök szerint az Egyesült Államok és „valószínűleg” néhány európai vezető egy új dokumentumról tárgyal Oroszországgal. Ez a NATO-t és az Oroszországi Föderációt fogja érinteni.

„Amikor lesz egy ilyen dokumentumuk, mindent meg tudnak majd vitatni. De számomra fontos, hogy a NATO-ban betöltött lehetséges helyünket is megvitassák velünk. Nem csak az oroszokkal – velünk is. Mert ez minket érint. Bár nélkülünk is meg tudják csinálni. Lehet, hogy valamit nem tudunk. Mindenesetre reagálni fogunk a meglepetésekre, ha lesznek ilyenek” – mondta Zelenszkij.

A találkozóhelyről

Az elnök azt is megjegyezte, hogy jó megoldásnak tartja egy háromoldalú találkozó megtartását Svájcban az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna részvételével. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna tiszteli és értékeli a közel-keleti és más országokbeli partnereit.

„De véleményem szerint, ha a háború Európában zajlik, akkor nekünk is helyet kell találnunk Európában” – jegyezte meg Zelenszkij.

Béketárgyalások: ami ismert

Korábban Zelenszkij a tárgyalásokról szólva megjegyezte, hogy a három félnek három különböző nézőpontja van a területek kérdésében. Ugyanakkor megjegyezte a katonai csoportban elért előrelépést.

Eközben a The New York Times arról számolt be, hogy Ukrajna és Oroszország a találkozón megvitatták egy demilitarizált övezet létrehozásának ötletét a donyecki régióban, amelyet egyik fél sem ellenőrizne. A felek egy szabadkereskedelmi övezet létrehozásáról is tárgyaltak a potenciálisan demilitarizált területen.