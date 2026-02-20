2026. február 20., péntek

Előd

Vita a demográfiáról
Oroszország-Ukrajna

Svédország újabb 1,4 milliárd dollár katonai segítséget nyújt Ukrajnának

Légvédelmi rendszereket, drónokat, nagy hatótávolságú rakétákat és lőszereket foglal magába

 2026. február 20. péntek. 6:24
Frissítve: 2026. február 20. 6:38
Svédország újabb, 1,42 milliárd dollár értékű katonai segélycsomagot ad Ukrajnának, amely légvédelmi rendszereket, drónokat, nagy hatótávolságú rakétákat és lőszereket foglal magában – jelentette be a svéd kormány csütörtökön.

Pal Jonson kiemelte, hogy Svédország már 11,5 milliárd dollár értékű segítséget nyújtott Ukrajnának
Fotó: AFP/Anadolu/David Mareuil

A csomag legnagyobb tétele a kormány közleménye szerint újonnan gyártott, rövid hatótávolságú légvédelmi eszközök beszerzése Ukrajna számára. Ez 480 millió dollárt tesz ki.

A csomag az e célra 2026-ra tervezett 4,46 milliárd dolláros éves keret részét képezi. Svédország a háború négy évvel ezelőtti kezdete óta már 11,5 milliárd dollár értékű segítséget nyújtott Ukrajnának – emelte ki Pal Jonson védelmi miniszter.

„A célkitűzés világos: újonnan gyártott légvédelmi rendszerek, nagy hatótávolságú fegyverek és lőszer biztosítása Ukrajna legsürgetőbb harctéri szükségleteinek kielégítésére” – tette hozzá a miniszter az X-en.

Stockholm csütörtökön azt is bejelentette, hogy garanciát kíván vállalni a Világbank felé egy 280 millió dollár értékű ukrajnai hitelhez.

